国防部长魏凤和会见首届中非防务安全论坛代表

原标题：魏凤和会见首届中非防务安全论坛代表

7月10日上午，国务委员兼国防部长魏凤和在京会见了出席首届中非防务安全论坛非方代表。图为魏凤和与非方代表握手。李晓伟 摄

新华社北京7月10日电（记者梅常伟）国务委员兼国防部长魏凤和10日上午在京会见出席首届中非防务安全论坛的非洲49个国家代表。

魏凤和说，中非是永远的好朋友、好伙伴、好兄弟。在习近平外交思想指引下，中方将秉持真实亲诚政策理念和正确义利观，与各国一道积极构建人类命运共同体，共同推动“一带一路”建设，不断加强双方防务安全合作，促进中非全面战略合作伙伴关系深入发展。

非方代表表示，非方高度认同人类命运共同体理念，愿积极参与“一带一路”建设，推动非中各领域务实合作不断深化。

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