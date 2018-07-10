刚建交一年，巴拿马愿成为中国进入拉美的“窗口”

【观察者网 综合报道】“巴拿马希望成为中国投资和中国产品进入整个区域（拉美）的窗口。”巴拿马工商部部长阿罗塞梅纳（Augusto Arosemena）表示。

据美联社9日报道，在中巴建交一周年之际，两国代表9日正式开启首轮自贸谈判，这轮谈判将持续至13日。

阿罗塞梅纳，让巴拿马成为中国投资和商品进入拉美的窗口是谈判的一大重点内容。

巴拿马工商部部长阿罗塞梅纳

中国目前是科隆自贸区第一大供货国和仅次于美国的巴拿马运河第二大用户，连续多年成为巴拿马博览会参展企业和展位数量最多的国家。

路透社报道称，数十年来由于美国掌控着重要的巴拿马运河，巴拿马向来与美国关系紧密；不过巴拿马现已着眼于吸引更多的中国投资进入。

中国驻巴拿马大使魏强表示，巴拿马可能成为中国企业的聚集中心，尤其是制造业企业。

报道称，第二轮贸易谈判料将在8月进行，但确切日期尚未确定。

2017年6月巴拿马与台湾断交，申明巴拿马坚持“一个中国”的立场，于2017年6月12日正式与中国建交。

2018年6月12日上午，中国商务部长钟山与巴拿马工商部长阿罗塞梅纳共同主持召开中国—巴拿马政府间经贸混委会第一次会议，就双边经贸合作有关议题交换了意见。会后，钟山部长与巴工商部长签署谅解备忘录，共同宣布正式启动中巴自贸协定谈判。

中国—巴拿马政府间经贸混委会第一次会议

中国商务部长钟山（前排右）与巴拿马工商部部长阿罗塞梅纳在北京签署谅解备忘录后握手 图源：中国商务部

阿罗塞梅纳在接受《中国贸易报》记者专访时说，建交一年以来，中巴合作取得了一系列的成果，比如巴拿马省至奇里基省的铁路项目可研工作已经全面展开，中国国航从北京直达巴拿马的航班已经开始运营。

他说：“我们对签署自贸协定的前景持乐观态度，巴拿马期待向中国出口更多的肉类、咖啡和果蔬产品。”

据中新网报道，目前为止，中国已经和24个国家或者地区签署了16个自由贸易的协定。已签署的自贸协定中，零关税覆盖的产品范围基本超过90%，承诺开放的服务部门已从加入世贸组织时的100个增至近120个。

目前，中国是巴拿马第二大贸易伙伴，而巴拿马则是中国在中美洲最大贸易伙伴及拉美地区第八大贸易伙伴。

“已经有很多中企利用巴优惠政策在巴建立了拉美区域总部。中企还可以在巴拿马投资能源、物流、旅游、货物贸易等，这些领域的发展潜力巨大。”阿罗塞梅纳还对中国基础设施建设能力表示赞赏，邀请中国企业竞标一些巴拿马大型项目。

目前已有超过30家中国企业在巴拿马投资或参与基础设施建设，其中在双方建交前，岚桥集团扩建的玛格丽特岛港口工程成为了迄今为止中企在巴拿马投资的最大项目。

此外， 巴拿马对中国提出的“一带一路”倡议也充满兴趣。

“我们十分认同‘一带一路’倡议，巴拿马将在‘一带一路’建设延伸至拉美的过程中扮演十分重要的角色。凭借区位优势，巴拿马将是企业设立拉美总部的首选地。此外，我们在移民、财税、劳工法方面都会有优惠政策。中巴建交后，我们对签证大幅放宽，更加便利商人、游客的往来。” 阿罗塞梅纳说。