泰国沉船事故首批幸存游客回国 杭州海关开通专用通道

图为海关关员指导救援人员快速办理通关手续。图片来源：海关总署网站。

中新网7月10日电 据海关总署网站消息，7月6日至8日，杭州海关先后为国家海洋局第二海洋研究所救援专家、民间公益救援队，以及首批回国幸存游客等14人开通绿色通道，提供快速通关服务。

7月5日，杭州海关在得知发生普吉岛沉船事故，并掌握部分游客来自浙江的信息后，立即启动应急预案，24小时为出境救援人员和回国幸存游客提供快速通关服务。

7月6日晚21时，杭州海关隶属萧山机场海关收到消息，国家海洋局第二海洋研究所救援专家和民间公益救援队“公羊队”成员将乘航班飞赴泰国普吉岛参与沉船救援。杭州海关第一时间开启“绿色通道”，为“公羊队”随行携带的重型潜水救援设备等办理通关手续，并协助“公羊队”顺利搭上班机飞赴普吉岛参与救援。7月8日下午，普吉岛沉船事故中首批6名幸存游客乘坐航班到达杭州萧山机场，海关开通专用通道，专人专岗协助指引，确保这批特殊旅客快速通关。