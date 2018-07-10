张爱华履新军委国防动员部政治工作局主任，接棒晏军

张爱华少将在座谈会上发言 嘉兴在线 图解放军国防动员系统人事变动陆续披露。据《嘉兴日报》报道，7月5日，全国省军区系统主题教育座谈会在嘉兴市举行，来自中央军委国防动员部、浙江省军区等全国28个省军区（警备区）、嘉兴军分区和延安军分区的相关领导出席了座谈会。报道提到，中央军委国防动员部政治工作局主任张爱华在会上指出，嘉兴是党诞生的地方，是传承红色基因的起点和基点，在嘉兴举行省军区系统主题教育座谈会，意义重大。上述官方报道显示，长期在东北地区服役的张爱华少将已赴军委总部任职，出任军委国防动员部政治工作局主任。公开资料显示，张爱华此前曾担任佳木斯军分区政委、原沈阳军区政治部纪检部部长、黑龙江省军区政治部主任、黑龙江省军区副政委，2016年晋升少将军衔。张爱华少将履新军委总部意味着晏军少将不再担任军委国防动员部政治工作局主任职务。晏军少将军改前曾担任原总政治部副秘书长。