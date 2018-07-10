原标题：张伯硕履新南海舰队政治工作部副主任，长期在潜艇部队服役
镇守南部海疆的海军南海舰队人事调整信息陆续披露。
据位于广东湛江的解放军422医院官网消息，今年5月31日下午，“六一”国际儿童节来临之际，南海舰队政治工作部张伯硕副主任、舰队保障部周仑副部长一行6人带着舰队及舰保党委首长的关心厚爱，在百忙之中来到医院幼儿园，看望慰问幼儿园师生。
上述官方消息证实，张伯硕少将已调任副军级的南海舰队政治工作部副主任一职。
公开资料显示，张伯硕是辽宁沈阳人，1962年12月出生，1980年9月入伍， 海军大连舰艇学院本科毕业，国防大学军队政治工作学研究生。
张伯硕历任猎潜艇航海长、干事、政治处主任、团政委、潜艇支队副政委，潜艇支队政委、某核潜艇基地政委，2015年7月晋升少将军衔。
此外，张伯硕曾荣立三等功3次，2011年荣获海军优秀指挥军官人才奖。
张伯硕少将（中） 资料图
据位于广东湛江的解放军422医院官网消息，今年5月31日下午，“六一”国际儿童节来临之际，南海舰队政治工作部张伯硕副主任、舰队保障部周仑副部长一行6人带着舰队及舰保党委首长的关心厚爱，在百忙之中来到医院幼儿园，看望慰问幼儿园师生。
上述官方消息证实，张伯硕少将已调任副军级的南海舰队政治工作部副主任一职。
公开资料显示，张伯硕是辽宁沈阳人，1962年12月出生，1980年9月入伍， 海军大连舰艇学院本科毕业，国防大学军队政治工作学研究生。
张伯硕历任猎潜艇航海长、干事、政治处主任、团政委、潜艇支队副政委，潜艇支队政委、某核潜艇基地政委，2015年7月晋升少将军衔。
此外，张伯硕曾荣立三等功3次，2011年荣获海军优秀指挥军官人才奖。
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