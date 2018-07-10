国家知识产权局谈《药神》:药企无研发动力是损害

原标题：国家知识产权局谈《药神》：药企无研发动力，对公众也是损害

7月10日，在国家知识产权局今年第三次新闻发布会上，局新闻发言人、办公室主任胡文辉谈到电影《我不是药神》中涉及到药品专利的问题，称我国历次《专利法》的修改中，均对药品强制许可不断完善，目前正在进行第四次修改，虽然因为方案还没具体出来而无法透露细节，但将会“共同努力，让老百姓既有好药用，又能用得起”。

电影《我不是药神》呈现的抗癌药高价问题目前在舆论场中火热，有人指出，印度等国家正是启动了强制专利许可，使得病人能够用上廉价的仿制药。

对此，胡文辉在新闻发布会上表示，虽然电影并没有在故事情节中直接指出专利的问题，但是相信从事知识产权工作的业内人士，都会在看了电影后意识到电影涉及专利药品的问题。

胡文辉表示，首先，药品的专利保护一直是一个国际性的难题，难点主要是要做好药品的相关企业和社会公众之间的利益平衡。

胡文辉说，在专利保护方面，一些国家出台专利的补偿期限制度，延长药物专利的保护期限；但同时也会出台一些限制性的措施，比如说专利的强制许可等，使得这两个制度之间形成制衡。

“从公众利益的角度来讲，如果药企没有研发动力，没有新的有效的药物尽快研发出来，实际上对公众利益是很大的损害；另一方面来讲，如果研发出来的药品价格过高，公众用不起，也是对公众利益很大的损害。所以这两个方面要有一个平衡。”胡文辉说。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）在发布会现场获悉，我国自1985年开始实施《专利法》以来，即对药品有严格的专利保护，同时也一直有专利强制许可的相关制度，在历次的《专利法》修改过程中，也一直在不断完善相关制度。

胡文辉透露：“现在正在进行第四次《专利法》的修改，因为方案还没有公布，所以还不方便在这里跟大家说修改的具体内容，也欢迎媒体的朋友们继续关注《专利法》的修改，让我们共同努力，让老百姓既有好药用，又能用得起。”

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