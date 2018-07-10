原标题：河南固始县发生3.6级地震 一处待拆危房倒塌

图为震中地形，震中5公里范围内平均海拔约57米。信阳市地震局供图

中新网信阳7月10日电（张因祥）据中国地震台网正式测定，7月10日8时35分在河南信阳市固始县发生3.6级地震，震源深度9千米，震中位于北纬32.14度，东经115.43度。

记者从信阳市地震局获悉，本次地震震中位于固始县西北部的胡族镇境内。据固始县地震现场工作队报告，胡族铺镇震感明显，该镇韩店村有一处待拆危房倒塌；固始县城、马堽集乡、上石桥镇、桃林铺镇、潢川县城有震感。暂未收到人员伤亡和建筑物破坏情况的报告。

另据河南省地震局消息，地震发生后，河南省地震局立即启动了Ⅲ级地震应急响应，信阳市地震局和固始县地震部门派出地震现场工作队赶赴地震现场，开展灾情调查和现场应急工作。

中国地震台网中心、安徽省地震局、河南省地震局联合召开紧急震情会商会，综合震区的各种观测资料分析认为，该区近期无突出前兆异常变化，初步分析认为，本次地震为孤立型或主余型地震，短时间内不存在发生更大地震的可能。（完）

责任编辑：张玉