网友辱骂普吉岛遇难者 政府官微斥其“人渣”

原标题：一网民辱骂普吉岛肇庆遇难者，市旅游局官微斥其“渣渣”

在普吉岛游船翻沉事故中，来自广东肇庆六中的学生小周不幸遇难。然而，一新浪微博用户连续发布侮辱肇庆死难者的消息，引发舆论关注，官方微博@肇庆市旅游局 盯上了此人。

本文图片均来自微博@肇庆市旅游局

7月9日13时41分，@肇庆市旅游局 附上一张@狗蛋陈蛋蛋 的个人微博主页截图，并称，“感谢微博，公正及时处理了这个渣渣，此前竟无故对我肇庆在泰沉船中不幸遇难人员发表了侮辱性语言，并还有地域攻击，简直无人性。为了受害者家属，之前我们挂的截图已经隐藏，希望少点网络害虫，多点清朗阳光。”

不过，两个小时不到，@肇庆市旅游局 于15时23分再度发文称，“换了个号，这个渣渣@adwant旺旺食品 继续发布侮辱泰沉船死者的话，而且连续刷屏，毫无同情心，故意为之。请@平安肇庆 @肇庆网警巡查执法 @微博小秘书 严重关注！定位深圳滨海之窗等地，请@深圳公安 协助查处，谢谢。”

根据其截图显示，@adwant旺旺食品 发表了“肇庆人活该被淹死”等言论。

@肇庆市旅游局还表示，“已经联系警方，等着这个人渣被收” ，“这个不仅仅是微博言论问题，网络不是法外之地，请公安部门及时介入调查@公安部打四黑除四害 @平安南粤@掌上肇庆”。

肇庆市公安局网络问政平台@平安肇庆 也在上述微博下留言称，“感谢肇庆市旅游局提供情况，我们会密切留意的。”

责任编辑：余鹏飞