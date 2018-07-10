原标题：刘江桂出任国防科技大学电子科学学院政委，为副军级大校
据微信公号“国防科大”7月10日消息，7月5日下午，国防科技大学电子科学学院在校学术成果馆召开北斗三号组网攻坚战推进大会。报道称，电子科学学院黎湘院长代表学院党委表了决心，学院刘江桂政委主持会议。
上述报道显示，曾任军事科学院研究生部主任的刘江桂已接替段共生，出任电子科学学院政委一职。
此外，南昌二中官网曾报道，6月20日，国防科技大学电子科学学院政委、副军大校刘江桂率领国防科技大学江西招生组一行到南昌二中讲学。
国防科技大学电子科学学院声名在外。据《解放军报》报道，该学院“北斗团队”用22年的探索进取、自主创新，取得了一系列卓越成果。党的十八大以来，“北斗团队”先后完成了“北斗二号”提升精度保稳运行的系列运控、备份卫星载荷的研制、特种芯片的研制，实现了“北斗二号”稳定运行与高精度服务，为提升部队新质战斗力作出积极贡献。
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