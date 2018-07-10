日本男子在华获刑对中日关系将有何影响?中方回应

原标题：2018年7月10日外交部发言人华春莹主持例行记者会

一、应国务委员兼外交部长王毅邀请，博茨瓦纳共和国国际事务与合作部长尤妮蒂·道将于7月12日至14日对中国进行正式访问。

二、外交部和湖北省人民政府将于7月12日（周四）下午3：30在外交部南楼举行外交部湖北全球推介活动，主题是“新时代的中国：湖北，从长江走向世界”。届时，国务委员兼外交部长王毅将发表致辞，湖北省委书记蒋超良、省长王晓东将分别讲话和推介，外国驻华使节代表将应邀发言并与来宾互动交流。

湖北是长江文明重要发源地和传承地，近年来依托长江黄金水道优势，加快构建内陆开放新高地，努力打造长江经济带高质量发展增长极，形成长江经济带与“一带一路”交汇重要节点，从长江走向世界的发展蓝图。相信此次推介活动将让世界了解魅力焕发的长江，了解生机勃勃对外开放的新湖北。欢迎大家积极参与并采访报道此次活动。

问：据报道，缅甸第三次“21世纪彬龙和平会议”将于7月11日举行。中方是否将派官员出席？

答：应缅甸政府邀请，中国外交部亚洲事务特使孙国祥将出席第三次“21世纪彬龙联邦和平会议”。中方一贯支持缅甸推进和平进程，支持缅各方为实现国内和平与民族和解所做的努力。我们希望缅各方坚持通过对话协商，以和平方式解决分歧，早日实现全国范围停火，为国家实现持久和平和发展繁荣创造有利条件。

我们预祝第三次“彬龙和平会议”取得成功，推动缅和平进程取得积极进展。中方愿根据缅各方意愿，继续为缅国内民族和解与和平进程发挥建设性作用。

问：我们注意到，李克强总理正在德国访问，与默克尔总理共同主持了第五轮中德政府磋商。默克尔总理表示，德方反对贸易战，主张维护以规则为基础的自由贸易，愿同中方加强开放合作，共同对外释放维护多边主义、开展国际合作的积极信号。德方乐见中方扩大开放举措在德中合作中率先落实，赞赏中方进一步开放金融市场等措施，欢迎中国企业投资德国。德方并支持此次欧盟中国领导人会晤发表联合 声明，推进欧中投资协定谈判早日取得积极进展。这是否意味着在当前全球贸易体系面临多重不确定因素的形势下，中欧在维护自由贸易和多边主义方面拥有更多共识和共同利益？

答：当地时间7月9日，李克强总理在德国与默克尔总理共同主持第五轮中德政府磋商。本轮磋商是中德新一届政府各部门首次全面对接，对规划和推进两国全方位合作具有重要意义。

磋商在广泛领域达成丰硕成果。双方一致同意加强全方位战略合作，以实际行动共同发出坚定维护多边主义和自由贸易的信号。双方将继续推动双边经贸与投资合作向前发展，共同维护自由贸易和一个基于公平、公认规则的国际市场，相互扩大开放，放宽市场准入。中方愿同德方探讨共同开拓第三方市场。德方愿发挥自身优势同中方开展“工业4.0”合作。中方支持法兰克福金融中心和人民币离岸市场建设，同意授予德意志银行非金融企业债务融资工具承销商资格。双方还首次就德国汽车企业在华合资项目所占股比提高、化工企业在华建立大型独资项目等达成协议，表明中国一系列扩大开放的具体举措正在陆续落地。李克强总理在与默克尔总理共同会见记者时还表示，在中国新一轮对外开放进程中，中方将继续优化市场环境，加强保护知识产权。欢迎德方抢抓中国新一轮改革开放的先机。

中国和欧盟是世界上两支重要力量、两大市场和世贸组织重要成员，今年是中国欧盟全面战略伙伴关系建立15周年和中国欧盟领导人会晤机制建立20周年。再过几天，第二十次中国欧盟领导人会晤将在北京举行。在当前单边主义、保护主义抬头，破坏国际规则、威胁全球经济复苏和增长的形势下，中欧双方都有意愿加强战略沟通协作，凝聚共识，用实际行动维护自由贸易、多边主义和国际秩序。中方期待与欧方共同努力，确保即将举行的第二十次中国欧盟领导人会晤取得丰富成果，推动中欧关系稳定深入发展，同时就共同维护多边主义、促进贸易和投资自由化便利化、携手应对全球性挑战、维护世界和平稳定与发展发出积极正面的信息。这也是中欧作为两大力量应有的责任和担当。

问：据报道，英国外交大臣约翰逊和脱欧事务大臣戴维斯相继辞职。英国卫生大臣亨特及社区和地方政府事务部国务大臣拉布已接任上述职务。中方对此有何评论？

答：我们注意到英国国内有关事态发展。我想强调，当前中英关系发展势头良好。无论英国内政局如何变化，中方将一如既往重视中英关系，并愿同英方一道，推动两国关系不断取得新进展。

问：中国——阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议今天在北京召开。习近平主席出席了开幕式并发表重要讲话。请问中方对本届会议有何期待？

答：今天上午，中阿合作论坛第八届部长级会议在人民大会堂开幕。习近平主席出席开幕式并发表题为《携手推进新时代中阿战略伙伴关系》的重要讲话，宣布中阿双方一致同意，建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系。这是中阿关系发展史中的又一盛事。

习近平主席在讲话中指出，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。中方倡议共建“一带一路”，得到包括阿拉伯世界在内的国际社会广泛支持和积极参与。阿拉伯国家身处“一带一路”交汇地带，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。双方携手同行，把“一带一路”同地区实际结合起来，把集体行动同双边合作结合起来，把促进发展同维护和平结合起来，优势互补，合作共赢，造福地区人民和世界人民。“一带一路”建设全面带动中阿关系发展，中阿全方位合作进入新阶段。中方愿同阿方加强战略和行动对接，携手推进“一带一路”建设，共同做中东和平稳定的维护者、公平正义的捍卫者、共同发展的推动者、互学互鉴的好朋友。

中阿合作论坛成立14年来，规模和影响不断扩大，有力促进了中阿集体对话与合作。过去4年，以习近平主席成功访问中东，埃及、沙特、摩洛哥、巴勒斯坦等国元首访华为标志，中阿高层互访频繁，政治互信不断深化，关系高位运行。今天上午习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上的讲话，是他第三次对阿拉伯世界作出重要政策宣示，充分体现了中方对中阿关系发展、中阿合作论坛建设的高度重视和大力支持。习近平主席就进一步加强中阿关系顶层设计、规划集体合作、指导论坛建设等阐述了重要看法，相信这将为新时期中阿关系发展指明前进方向，提供根本遵循。习主席在讲话中就中阿进一步加强共建“一带一路”合作提出的许多具有前瞻性、创新性和开拓性的重要倡议，也将为双方共建“一带一路”开辟新局面。

我们相信在中阿双方共同努力下，此次中阿合作论坛部长级会议将取得圆满成功，为中阿关系发展注入新动力，为中阿合作点亮新愿景，为地区和平带来新希望。

问：美国总统特朗普昨天发“推特”称，中国可能出于中美贸易问题上的考虑对朝鲜施加了负面影响，这被认为是朝近日批评美国行为的原因。外交部对此有何评论？

答：我想用三句话回应。第一，中方在朝鲜半岛问题上的立场是一贯的。第二，中方在中美经贸问题上的态度是明确的。第三，中国是有诚信、有担当的负责任大国。

问：据了解，今天上午杭州中级人民法院以间谍罪判决一名日本男子12年徒刑，你能否介绍有关情况。这对中日关系将带来何种影响？

答：我不了解有关情况。中国是法治国家，有关部门依法处理有关问题，也会依法保护外国人在中国的合法权益。我相信个案的依法公正处理不会影响外交关系。

问：据报道，9日，泰国总理巴育抵达普吉沉船事件搜救指挥中心视察救援工作，表示将全力搜救并彻查责任。但同时也有泰方官员指责运营旅游团的中国人应对事故负责，因为旅行社拒绝听从气象局预警执意出海导致事故发生。中方对此有何评论？对泰方处理是否满意？是否要求泰方承担相应责任？

答：关于泰国普吉游船倾覆事故，最新情况是截至10日13时，中国游客共75人获救，44人不幸遇难，另有3人失联。事故发生以来，中泰双方在人员搜救、善后工作等方面开展了密切合作。外交部、中国驻泰使领馆和中国政府联合工作组同泰方保持密切沟通协调，要求泰国政府及有关部门全力搜救失踪人员，积极救治受伤人员，做好事故原因调查、善后等相关工作。

7日以来，泰方已累计派出60余艘舰船、40余架次飞机、近百名蛙人及潜水志愿者和沿岸部队千余人开展24小时不间断巡逻搜救，并根据洋流方向将搜救范围扩大到甲米、攀牙和董里府海域。泰方承诺，中国失联游客下落不查明，搜救工作不会停止。

昨天，泰国总理巴育前往事发地视察指导搜救工作，与中国驻泰国大使吕健、中国政府联合工作组会晤，并共同赴医院看望、慰问受伤中国游客及遇难游客家属。巴育总理表示，中泰一家亲，泰方会全力以赴搜救并处理好此次事故，像对待自己家人一样对待中国受伤人员和遇难者家属，提供一切协助和便利，做好善后工作。泰警方将尽快查明事故原因，明确责任方并追究责任，绝不姑息。泰方将以此次事故为戒，采取切实措施和行动改善旅游安全环境，加强船只安全检查，改进海况预警机制。泰方愿同中方加强旅游安全合作，为赴泰中国游客提供更安全的旅游环境，避免类似不幸事故再次发生。

中方将继续会同泰国有关部门，做好搜救、善后相关工作，积极为涉事中国游客和家属提供协助，切实保障和维护我公民合法权益。

责任编辑：张玉