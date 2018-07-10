山东淄博女副市长张庆盈赴民革中央任联络部副部

原标题：山东淄博副市长张庆盈赴民革中央挂职担任联络部副部长

张庆盈

7月9日，山东淄博市政府网站公开的《淄博市人民政府关于公布市政府领导同志工作分工的通知》披露，张庆盈已赴中国国民党革命委员会中央委员会（以下简称“民革中央”）挂职。

公开资料显示，张庆盈是一名出生于1973年7月的女性干部，2000年11月加入中国国民党革命委员会。她曾任淄博市人大常委会副主任（不驻会）、民革淄博市委副主委（不驻会）、山东理工大学外国语学院院长等职，2012年开始担任淄博市副市长、民革淄博市委员会副主委（不驻会）。

淄博市政府网站信息显示，张庆盈负责文化广电新闻出版及文物保护、体育、旅游、外事侨务、文化市场执法、地震、史志等方面的工作；负责安全生产委员会中分工的工作。

另据中国国民党革命委员会上海市委员会网站消息，7月6日，位于浦东周浦镇的上海海寰假日酒店举行了“两岸青年中山影视文化论坛”。报道提到，民革中央联络部副部长张庆盈出席开幕式。

责任编辑：余鹏飞