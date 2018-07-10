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外媒称中国工厂成臭氧层“杀手” 专家：在核实

外媒称中国工厂成臭氧层“杀手” 专家：在核实
2018年07月10日 22:57 观察者网
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　　原标题：外媒称违法生产的中国工厂成臭氧层“杀手” 专家：在核实

　　[文/观察者网 王慧]总部在英国的非政府组织环境调查署（EIA）调查报告显示，破坏臭氧层的“神秘气体”来自中国。

　　《自然》杂志5月研究发现，被称作“对臭氧层破坏力最大的气体”之一——三氯氟甲烷（CFC-11）浓度的下降速度大幅减缓50%。这或源于新生产源的排放。科学家们将源头锁定到了东亚某处。

　　调查目前有了新的进展，EIA在9日发布报告指出，通过实地走访，他们发现罪魁祸首是仍在违法生产的中国廉价泡沫制造商。这些小工厂在生产中大量违法使用CFC-11。

　　CFC-11是一种制作发泡剂的物质，曾广泛应用于聚氨酯泡沫塑料企业。但中国国家环境保护总局早在2007年就发布禁令，规定从2008年1月1日起全面禁止使用氯氟烃物质作为发泡剂。

EIA报告截图EIA报告截图

　　IHS Markit的数据显示，中国是全球最大的聚氨酯泡沫消费国，2015年占亚洲需求的四分之三，全球需求的三分之一。在被禁之前，东亚的CFC-11和类似的化学品几乎都是中国生产的。聚氨酯泡沫用于建筑物和冰箱等制冷设备的隔热。

　　在中国兴盛的建筑行业中，泡沫塑料是需求量极大的隔热材料。EIA的调查人员找到了中国生产CFC-11的化工厂，并进行了实地调研。

　　他们发现，中国泡沫塑料生产厂家大规模使用CFC-11，因为这种原料的价格比替代品更为便宜，而且生产效率更高。

　　EIA的玛哈帕（Avipsa Mahapatra）告诉《卫报》：“在21家公司中，有18家确认使用了CFC-11，这让我们感到非常震惊。这些公司承认这是不合法行为，但对这件事表现得非常冷淡。”

　　报道称，这些公司还表示，CFC-11在该行业非常普遍。

　　“这些公司一次又一次地告诉我们，其他人都这么做”，玛哈帕说，“利润极高、需求量大、风险很低，这就是为什么这些公司能够明目张胆的用CFC的原因”。

EIA调研工厂中含有CFC的钢桶 图自EIA报告EIA调研工厂中含有CFC的钢桶 图自EIA报告

　　EIA报告指出，违禁的工厂自己生产氯氟烃或从没有营业执照的工厂购买此产品，在对成品的标签进行处理后，销往其他亚洲或中东地区国家。

　　河北一家公司的代表说，他们公司的99%的产品中都使用了CFC-11，并承认是在内蒙古的 “非法地下工厂”里买的。

　　另外一家附近的企业的员工表示，很容易就能躲过检查，“市环保局来查的时候，会有人打电话给我们，我们就关厂，工人们集中躲起来”。

河北一家公司的代表说，他们公司的99%的产品中都使用了CFC-11 图自EIA报告河北一家公司的代表说，他们公司的99%的产品中都使用了CFC-11 图自EIA报告

　　EIA估计，从2012年至2022年中国的氯氟碳化合物排放量若持续不减，将会达到14.8万吨，等同于70.2亿吨的二氧化碳排放量，或者相当于16座大型煤炭发电站在此期间持续运转。

　　事实上，许多省份的环保部门近年来也注意到了这个问题，并出台了相关政策。

　　例如，山东省环境保护厅国际环境公约履约项目办公室在报告中曾写道：山东是泡沫生产大省，企业多，监管难，近年来出现非法使用已淘汰发泡剂现象，扰乱了市场秩序，破坏了臭氧层和生态环境，也造成国际履约被动局面。

　　针对该情况，山东省出台了企业备案管理政策，加强监督执法，对查处企业进行严惩，一定程度上遏制了非法使用现象，同时积极宣传推广替代技术，加强宣传培训，让泡沫企业走上环保健康发展之路。

　　尽管山东等省份在打击这种化工产品，但仍屡禁不止。

　　《纽约时报》报道称，曾供职于美国环境保护署、参加过《蒙特利尔议定书》一个咨询委员会的斯蒂芬•O•安德森（Stephen O。 Andersen）表示，CFC-11有更便宜的合法替代品。然而，中国的小制造商们似乎不知道那些替代品的存在，或者不愿意为替换可使用它们的设备支付成本。

臭氧是一种保护地球免受有害紫外线照射的气体臭氧是一种保护地球免受有害紫外线照射的气体

　　北京大学环境科学与工程学院教授胡建信表示，他和其他专家需要时间核实这些调查结果，在中国和其他地方追踪可能的来源。

　　“非法生产和使用氯氟烃肯定会导致大气浓度升高，”胡教授说。不过，他也表示，最新研究发现的排放量激增也意味着，可能存在之前没考虑过的新来源。

　　CFC-11是臭氧层的强力破坏者，而臭氧是一种保护地球免受有害紫外线照射的气体。

　　自从发现臭氧层出现面积相当于北美洲的空洞之后，全球范围内拉响警报。世界各国在1987年签署《蒙特利尔议定书》，在2010年之前逐步淘汰CFC这一有害化学物质。

　　中国也是《蒙特利尔议定书》的签约国。

　　科学家们预测，随着禁令生效前生产的化学物质的降解、消失，到本世纪中叶，臭氧层有望完全恢复。但前不久的研究表明，新的排放可能会将恢复推迟十年。

　　法新社报道指出，本周将在维也纳召开《蒙特利尔议定书》的相关国际会议，违反议定书的行为或将成为讨论的主要议题之一。

责任编辑：刘光博

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