外媒称中国工厂成臭氧层“杀手” 专家：在核实

原标题：外媒称违法生产的中国工厂成臭氧层“杀手” 专家：在核实

[文/观察者网 王慧]总部在英国的非政府组织环境调查署（EIA）调查报告显示，破坏臭氧层的“神秘气体”来自中国。

《自然》杂志5月研究发现，被称作“对臭氧层破坏力最大的气体”之一——三氯氟甲烷（CFC-11）浓度的下降速度大幅减缓50%。这或源于新生产源的排放。科学家们将源头锁定到了东亚某处。

调查目前有了新的进展，EIA在9日发布报告指出，通过实地走访，他们发现罪魁祸首是仍在违法生产的中国廉价泡沫制造商。这些小工厂在生产中大量违法使用CFC-11。

CFC-11是一种制作发泡剂的物质，曾广泛应用于聚氨酯泡沫塑料企业。但中国国家环境保护总局早在2007年就发布禁令，规定从2008年1月1日起全面禁止使用氯氟烃物质作为发泡剂。

EIA报告截图

IHS Markit的数据显示，中国是全球最大的聚氨酯泡沫消费国，2015年占亚洲需求的四分之三，全球需求的三分之一。在被禁之前，东亚的CFC-11和类似的化学品几乎都是中国生产的。聚氨酯泡沫用于建筑物和冰箱等制冷设备的隔热。

在中国兴盛的建筑行业中，泡沫塑料是需求量极大的隔热材料。EIA的调查人员找到了中国生产CFC-11的化工厂，并进行了实地调研。

他们发现，中国泡沫塑料生产厂家大规模使用CFC-11，因为这种原料的价格比替代品更为便宜，而且生产效率更高。

EIA的玛哈帕（Avipsa Mahapatra）告诉《卫报》：“在21家公司中，有18家确认使用了CFC-11，这让我们感到非常震惊。这些公司承认这是不合法行为，但对这件事表现得非常冷淡。”

报道称，这些公司还表示，CFC-11在该行业非常普遍。

“这些公司一次又一次地告诉我们，其他人都这么做”，玛哈帕说，“利润极高、需求量大、风险很低，这就是为什么这些公司能够明目张胆的用CFC的原因”。

EIA调研工厂中含有CFC的钢桶 图自EIA报告

EIA报告指出，违禁的工厂自己生产氯氟烃或从没有营业执照的工厂购买此产品，在对成品的标签进行处理后，销往其他亚洲或中东地区国家。

河北一家公司的代表说，他们公司的99%的产品中都使用了CFC-11，并承认是在内蒙古的 “非法地下工厂”里买的。

另外一家附近的企业的员工表示，很容易就能躲过检查，“市环保局来查的时候，会有人打电话给我们，我们就关厂，工人们集中躲起来”。

河北一家公司的代表说，他们公司的99%的产品中都使用了CFC-11 图自EIA报告

EIA估计，从2012年至2022年中国的氯氟碳化合物排放量若持续不减，将会达到14.8万吨，等同于70.2亿吨的二氧化碳排放量，或者相当于16座大型煤炭发电站在此期间持续运转。

事实上，许多省份的环保部门近年来也注意到了这个问题，并出台了相关政策。

例如，山东省环境保护厅国际环境公约履约项目办公室在报告中曾写道：山东是泡沫生产大省，企业多，监管难，近年来出现非法使用已淘汰发泡剂现象，扰乱了市场秩序，破坏了臭氧层和生态环境，也造成国际履约被动局面。

针对该情况，山东省出台了企业备案管理政策，加强监督执法，对查处企业进行严惩，一定程度上遏制了非法使用现象，同时积极宣传推广替代技术，加强宣传培训，让泡沫企业走上环保健康发展之路。

尽管山东等省份在打击这种化工产品，但仍屡禁不止。

《纽约时报》报道称，曾供职于美国环境保护署、参加过《蒙特利尔议定书》一个咨询委员会的斯蒂芬•O•安德森（Stephen O。 Andersen）表示，CFC-11有更便宜的合法替代品。然而，中国的小制造商们似乎不知道那些替代品的存在，或者不愿意为替换可使用它们的设备支付成本。

臭氧是一种保护地球免受有害紫外线照射的气体

北京大学环境科学与工程学院教授胡建信表示，他和其他专家需要时间核实这些调查结果，在中国和其他地方追踪可能的来源。

“非法生产和使用氯氟烃肯定会导致大气浓度升高，”胡教授说。不过，他也表示，最新研究发现的排放量激增也意味着，可能存在之前没考虑过的新来源。

CFC-11是臭氧层的强力破坏者，而臭氧是一种保护地球免受有害紫外线照射的气体。

自从发现臭氧层出现面积相当于北美洲的空洞之后，全球范围内拉响警报。世界各国在1987年签署《蒙特利尔议定书》，在2010年之前逐步淘汰CFC这一有害化学物质。

中国也是《蒙特利尔议定书》的签约国。

科学家们预测，随着禁令生效前生产的化学物质的降解、消失，到本世纪中叶，臭氧层有望完全恢复。但前不久的研究表明，新的排放可能会将恢复推迟十年。

法新社报道指出，本周将在维也纳召开《蒙特利尔议定书》的相关国际会议，违反议定书的行为或将成为讨论的主要议题之一。

责任编辑：刘光博