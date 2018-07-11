原标题：出海记|欧洲首个锂离子电池工厂将由这家中企建造——

参考消息网7月11日报道 英媒称，中国电池制造商宁德时代将在德国建造第一个欧洲生产基地，与宝马汽车（BMW）达成供应锂离子电池合约。

据路透社7月9日报道，欧洲欠缺自己生产用于电动车的锂离子电池的能力，这已促使外界警告这可能让其汽车产业有过于仰赖他人的风险。

该新建工厂的合约在9日签订。德国图林根州经济部部长蒂芬泽对记者表示，该项目第一阶段的投资金额约为2.4亿欧元（2.8亿美元）。

宝马采购主管Markus Duesmann表示，该公司计划未来几年将从宁德时代采购40亿欧元（47亿美元）的电池，其中有15亿欧元来自于德国东部新厂。

宁德时代是全球最大的电动车电池生产厂，该公司表示，该新厂只是其在欧洲的第一步。

宁德时代董事长曾毓群表示，希望供应欧洲所有的电池代工制造商，若图林根项目能够成功，就将考虑其他的地点。

宁德时代工厂将创造约600个工作岗位，在2022年前产量将达到14千兆瓦时（GWh）。宁德时代2017年出货量为12千兆瓦时。

德国总理默克尔表示，宁德时代的投资是很好的一步，但表示不排除最后欧洲会与中国竞争。“如果我们可以自己来，我就不会感到不安，”默克尔表示。

德国机械设备制造业联合会（VDMA）表示，希望宁德时代的投资有助于带动欧洲电池科技的进一步投资。

Duesmann稍早表示，宁德时代在埃尔福特的工厂，宝马也有部分投资。不过他与曾毓群皆不愿透露具体金额。

Duesmann表示，宝马之前对电池研发进行了投资，但并未决定是否要自行制造电池。“我们并不排除这一可能，”他表示。

他也表示，宝马对目前两家电池供应商“非常满意”，但可能增加第三家，目前也正与八家制造商进行磋商。

参考消息网-出海记记者获悉，德国时间7月9日下午，宁德时代（CATL）与德国图林根州州政府签署了一份投资协议。根据协议内容，宁德时代将在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。

宁德时代图林根电池生产基地将分两期建设，主要从事锂离子电池的研发与生产，计划于2021年投产，2022年达产后将形成14GWh的产能，有望为当地提供约600个就业岗位。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名车企配套。

宁德时代董事长曾毓群表示：“在欧洲的第一步投资，我们选择了德国。我们希望将全球最领先的动力电池技术带到德国。通过在欧洲形成本土化动力电池供应能力，我们可以进一步贴近欧洲客户，提供更为及时有效的产品解决方案，更好更快地响应客户需求。”

图林根州经济部部长沃尔夫冈·蒂芬泽表示：“我们非常高兴宁德时代这样的全球锂离子动力电池行业领跑者落户图林根州。宁德时代的投资是图林根州过去十年以来最重要的投资之一，无论对于宁德时代，图林根州，还是欧洲新能源汽车工业都意义深远。”

宁德时代成立于2011年，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。2017年，宁德时代锂离子动力电池出货量11.84GWh，全球动力电池市场占有率17%，排名全球第一。

据悉，宁德时代近年加速海外布局以保持优势竞争地位。自2014年起，宁德时代先后在德国、香港、法国、美国、加拿大和日本等地设立子公司。2017年2月，宁德时代投资3000万欧元参股芬兰维美德汽车有限公司（Valmet Automotive Oy），获得该公司22%股权。通过海外收购、海外生产基地、全球研发中心等综合布局，宁德时代的全球化体系得以完善。宁德时代图林根州生产基地的建成，将进一步提升宁德时代在欧洲的品牌影响力和核心竞争力。

宁德时代（CATL）总部电池生产基地。（企业供图）

责任编辑：张义凌