魏捍东已任应急管理部消防局副局长

原标题：应急管理部消防局已有4名副局长亮相

魏捍东

据新华社报道，7月9日，来自中国、马来西亚、越南等12个东盟地区论坛成员国和4个国际组织代表近600人齐聚广西南宁，围绕“城市应急救援”等相关话题展开为期4天的研讨。

报道称，中国应急管理部消防局副局长魏捍东在开幕式致辞中表示，中国应急管理部门高度重视与世界各国应急救援部门之间的交流与合作，学习借鉴世界各国城市应急管理方面的先进理念和有益做法。

上述报道显示，原公安部消防局副局长魏捍东已任应急管理部消防局副局长。公开资料显示，魏捍东出生于1963年12月，曾任河北省公安消防总队总队长等职。

魏捍东从事灭火救援30多年来，曾参加过央视“2.9”大火、大连“7.16”大火、天津“8.12”大爆炸等数百起有全国影响的典型火灾现场组织指挥和事故调查。

至此，应急管理部消防局已有副局长琼色、罗永强、张福生、魏捍东以及副政委詹寿旺先后亮相。他们此前均在原公安部消防局任职。

另外，应急管理部消防局政治部主任肖枭，政治部副主任杨守成、唐明远、沈宇以及消防局总工程师周天也已亮相。

责任编辑：张申