台湾本岛最快11日中午脱离台风玛莉亚暴风圈

原标题：台风“快闪” 台湾本岛最快11日中午脱离暴风圈

中新网7月11日电 据台湾“中央社”报道，今年第8号台风“玛莉亚”暴风圈10日至11日“快闪”北台湾，台湾气象部门工作人员伍婉华11日表示，若台风速度和路径不变，最快中午前后台湾本岛就会脱离暴风圈。

台湾气象部门观测指出，今年第8号台风“玛莉亚”中心11日清晨6时位在马祖东方100公里外的海面上，正以每小时30公里速度向西北移动，靠近台风中心最大风速每秒48米，7级暴风半径280公里，维持中等强度台风等级，未来有减弱趋势。

伍婉华11日表示，台风“玛莉亚”暴风圈已经笼罩台湾中部以北、东北部、东部陆地，各地风雨持续中，截至清晨6时，台北市油坑总雨量已经有387毫米、新竹县白兰305毫米、苗栗县凤美269毫米、新北市信贤派出所254毫米、桃园市高坡245毫米、台中市稍来244毫米、宜兰县福山植物园206毫米。

风力方面，台湾气象部门观测到彭佳屿出现16级阵风、新北市鼻头角14级、连江县东引13级、兰屿11级，台北市大直也有10级。

伍婉华说，随着台风逐渐往大陆移动，预估11日中午前后台湾本岛就会脱离暴风圈，可望解除台湾本岛陆上台风警报。

不过，她提醒称，马祖午后将持续受到台风影响，可能出现14级以上强阵风，预估全台晚间才会脱离暴风范围，台湾气象部门也对马祖发布强风告警，提醒民众留意。

责任编辑：桂强