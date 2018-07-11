北大校长寄语2018届本科毕业生:远离平庸勇敢担当

原标题：北大举行2018本科生毕业典礼，校长：远离平庸、勇敢担当

“从今以后，无论披星戴月、跋山涉水，无论身在何方、从事什么职业，愿北大人远离平庸、勇敢担当、学在路上！”10日，北京大学举行2018年本科生毕业典礼，校长林建华作了题为《勇敢担当，学在路上》的演讲。

北大校长致辞。北大供图

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从北京大学了解到，今年北大共有3313名同学完成本科培养计划，达到毕业和学位授予要求。其中，1582名同学被授予2018年“北京大学优秀毕业生”荣誉称号，538名同学被推荐为2018年“北京市普通高等学校优秀毕业生”。

“年轻人就应该干点年轻人该干的事！”校友代表、新疆克州阿克陶县皮拉勒乡党委书记、国际关系学院2014届毕业生钟梓欧向3000余名学弟学妹发出号召，虽然“选择很难，但经历风雨之后彩虹会更美丽”，“基层很苦，但脚底沾泥之后心里会更踏实”，“边疆很远，但读懂祖国之后人生会更精彩”。

林建华校长也分享了自己去云南省北大对口扶贫县弥渡县的经历，并称赞校友代表钟梓欧扎根基层的热情和坚持，鼓励大家做满怀青春热血和家国情怀的北大人。

教师代表、北京大学化学与分子工程学院教授陈鹏则看重当代青年学子的“家国情怀”。他回忆当年的异国求学，历历在目，感慨：“爱国，从来都不是口号，而是一种朴素的情感，是一种能够在特定的环境下、事件中，被激发出来的最自然的情感。”

对于即将走出校门的学子，他告诫，人生是场马拉松，请放眼远眺、遵从本心、勇敢选择最适合自己的道路。在笃定选择后，蓄势待发，排除干扰，跑好自己的节奏。

“梦想总是比现实高一点点”，“不是现实支撑了梦想，而是梦想支撑着你的现实”，陈鹏用北大微电影《星空日记》中的两句话勉励台下的“逐梦人”。

学士学位授予后，各院系毕业生依次起立，高呼极具院系特色的口号。其中，政府管理学院高呼“天下为公，报国为怀”，艺术学院颂唱“诗画燕园，博雅意象，青春光影，大美人生”，而环境科学与工程学院则道出了全民的共同心愿：二十年后，许你一个碧水蓝天。

责任编辑：张申