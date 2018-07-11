原标题：香港警方破获5起九龙巴士割烂座椅案 共拘捕5人

中新网7月11日电 据香港《文汇报》报道，近期香港九龙巴士座椅接连被人割烂案件有了新进展，10日，警方破获5起九龙巴士割烂座椅刑事毁坏案，共拘捕5人，并查获鎅刀等证物。警方提醒市民，不要以为割烂座椅是小事，刑事毁坏是严重的犯罪行为，最高可判入狱10年。警方表示，同类案件仍在调查中，不排除再有人被捕。

香港警方查获疑犯犯案时所穿衣物及背包等证物。图片来源：香港《文汇报》记者 邓伟明/摄

据报道，被捕的5名男子，分别为3名香港本地人及2名巴基斯坦人，年龄介于22岁至52岁，涉嫌刑事毁坏罪名。警方初步调查，5人最少涉及近日东九龙区最少5起割烂座椅案件。

有消息指出，5名被捕者，并无相关案底，除2名在市集工作的巴基斯坦男子相识外，其余3名分别为任职网页、设计及电工的香港本地人，全部互不相识，警方相信5人并非有组织、有预谋及有针对性，各人犯案动机有待调查。

东九龙总区（刑事）重案组警司胡家欣表示，近期九龙巴士遭人破坏设施及插针案件，有不寻常上升趋势，其中大部分案件属“割烂座椅”性质，单是东九龙区便有多达10起案件，包括割烂座椅或涂鸦。

警方非常关注连串案件，连日在九龙巴士公司配合下将所有相关案件重新分析，经主动调查成功锁定数名目标疑犯。

10日早上8时起，探员根据资料采取连串拘捕行动，分别在将军澳、荃湾、美孚及尖沙咀区共拘捕5名目标男子，涉及九龙东区最少5起巴士座椅刑事毁坏案。行动中，探员查获鎅刀、模型刀、涂改液、圆珠笔、八达通、犯案时所穿衣物及背包等证物。

胡家欣还表示，初步调查5名被捕疑犯，不是九龙巴士员工，相信是各自犯案，犯案动机仍有待调查。胡家欣提醒市民，不要以为割烂座椅是小事，刑事毁坏属严重犯罪行为，最高可判入狱10年，希望市民要有公德心，遵守法律。

对于警方侦破5起巴士刑事毁坏案，九龙巴士副车务总监彭树雄表示，感谢警方迅速拘捕涉嫌疑犯。九龙巴士非常关注连串事件，因为公共交通服务是市民共同使用，破坏巴士会影响对市民的服务。

彭树雄感谢司机、站长及督察等一线同事，竭力搜查、谨守岗位及配合警方调查工作，重申九龙巴士一直很努力做好服务。彭树雄再次呼吁，乘客如发现有可疑人或案件，请立即通知司机及报警。

根据资料，由上月底至今，九龙巴士及龙运巴士接连发生座椅插针、割烂座椅、淋油漆及打破玻璃等刑事毁坏案件，合计超30起，造成最少3人受伤。警方至今拘捕1名涉3起座椅插针的无业男子及5名割烂座椅的男子。

责任编辑：桂强