中央气象台预警：福建浙江北京等地有大雨或暴雨

原标题：中央气象台同时发布暴雨、台风黄色预警

7月11日，超强台风“玛莉亚”逼近福建沿海，福建宁德市区风雨大作。王东明 摄

中新网7月11日电 据中央气象台网站消息，中央气象台7月11日10时同时发布暴雨黄色预警，台风黄色预警。

中央气象台7月11日10时发布暴雨黄色预警：预计7月11日14时至12日14时，福建中北部、浙江南部、江西、湖南东部、四川盆地西部和南部、山西中部、河北中北部、北京、天津中北部、辽宁西部和北部、吉林中部以及海南岛西南部、云南西南部等地有大雨或暴雨，其中，福建中部、江西中部、湖南东北部、四川盆地西部等地的部分地区有大暴雨（100~200毫米）；上述地区最大小时降水量30~50毫米，局地70毫米以上。

防御指南：

中央气象台11日10时发布台风黄色预警：今年第8号台风“玛莉亚”（强台风级）的中心已于今天（11日）上午9点10分前后在福建省连江县黄岐半岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒），中心最低气压为960百帕。上午10点钟“玛莉亚”由强台风级减弱为台风级，其中心仍位于福建省连江县境内，就是北纬26.3度、东经119.5度，外围最大风力有12级（35米/秒），中心最低气压为970百帕。

预计，“玛莉亚”将以每小时30公里左右的速度向西偏北方向移动，强度继续减弱，穿过福建北部，将于今天晚上移入江西境内，并减弱为热带低压。

大风预报：11日14时至12日14时，台湾以东洋面、东海大部、台湾海峡、福建沿海、台湾北部沿海、浙江沿海、长江口区将有6-7级大风，其中东海西南部、台湾海峡北部、福建东北部沿海、浙江东南部沿海等地的部分海域或地区的风力有8-9级，阵风可达10-11级。

降水预报：11日14时至12日14时，福建中北部、浙江南部、江西、湖南东部等地将有大雨或暴雨，其中，福建中部、江西中部、湖南东北部等地的部分地区有大暴雨（100-200毫米），上述地区最大小时降水量30-50毫米，局地70毫米以上。

责任编辑：桂强