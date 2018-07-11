原标题：台湾台南市前议长李全教涉嫌贿选 改判获刑4年
中新网7月11日电 据台湾《联合报》报道，台南市前议长李全教被控牵涉进议长贿选案，一审判刑4年，二审改判3年6个月徒刑。台湾地区“最高法院”去年底又撤销二审判决，将全案发回重审。台南地方法院今日上午宣判，驳回上诉，改判李全教有期徒刑4年，褫夺公权5年，维持一审原判。本案仍可上诉。
台南市前议长李全教。台湾《联合报》资料图
据报道，李全教本人今日并未出庭聆听宣判。
台南市前议长李全教2014年竞选期间，下属工作人员被查出涉嫌买票获刑。台南地方法院认为，李全教应知道下属买票，要为贿选行为负责，2016年判决李全教当选无效。
李全教贿选案一审判刑4年，二审改判3年6个月有期徒刑，褫夺公权5年。台南法院当时说明，没有积极证据证明李全教在议长选举前，探询台南市民意代表谷暮就受贿支持李全教当议长的意愿，因此刑期比一审减少半年。
2017年底，台湾地区“最高法院”指出，二审判决理由前后矛盾，发回重审。
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