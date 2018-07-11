与台风玛莉亚赛跑 福建消防冒险救受困渔民(图)

原标题：与台风“玛莉亚”赛跑 消防官兵冒险营救受困渔民（图）
福州连江消防官兵台风登陆期间冒险营救受困渔民。 阮旭宁 摄
中新网福州7月11日电 （黄绿荣 阮旭宁）11日上午8时左右，福州市消防支队作战指挥中心接到报警：连江县筱埕镇东坪村后湾码头内，一名渔民被困一艘离岸20米左右的渔船上。
接警后，连江县筱埕消防中队的7名官兵到达现场，展开救援，现场风力十分强劲，对救援行动带来极大的困难。
福州连江消防官兵台风登陆期间冒险营救受困渔民。 阮旭宁 摄
消防官兵通过采取人员上船接应的办法，冒着14级的风力将一名被困渔民成功转移上岸。另外，经核实，在距离岸边100多米处的另一艘渔船上还有两名渔民被困，消防官兵紧急营救。10时07分，最后两名渔民被成功营救上岸。
福州连江消防官兵台风登陆期间冒险营救受困渔民。 阮旭宁 摄
台风“玛莉亚”已于当天上午9点10分，在福州市连江县黄岐半岛登陆，登陆时为强台风，风力为14级。
点击进入专题：超强台风“玛莉亚”登陆我国
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