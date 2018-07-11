台风玛莉亚登陆福建 当地海陆空交通全面受阻

原标题：台风“玛莉亚”登陆福建连江 海陆空交通全面受阻

中新网福州7月11日电 （记者 龙敏）今年第8号台风“玛莉亚”于11日9时10分在连江沿海登陆。据福建省防汛办11日消息，登陆时中心附近最大风力14级（42/秒，强台风级），中心最低气压960百帕。

自10日夜间起福建沿海风力就逐渐增大。监测数据显示，10日20时至11日06时福建有3个县的11个乡镇出现阵风12级及以上大风，以福鼎沙埕镇的58.8米/秒（17级）最大。

目前，福建省气象局已发布了台风预警Ι级，福建省防汛抗旱指挥部也将防台风应急响应提升为Ι级。福州市、宁德市均已发出防台风防汛动员令，今天实行停工（业）、停产、停课、休市。

福州市区一路段路旁绿化带植物被被台风“玛莉亚”刮落一地。刘可耕 摄

此前一天，福州超市出现抢购潮。从10日中午开始，众多福州市民就开始在超市抢购生活物资，部分超市的矿泉水和方便面等食品一度出现断货。

福建海陆空交通全面受阻。厦门航空有限公司10日和11日取消130趟航班，中国铁路南昌局集团有限公司停开200余趟列车，闽台海上航线也已停航，福州市公交车出租车停运。

福建各地各部门全力以赴做好各项防御工作。截至10日20时，福建海上作业渔船4754艘已全部就近进港避风；沿海养殖渔排上人员27656人已全部撤离上岸；共关闭景区景点503个、停课7865所、关闭施工工地4439个；共转移海边低洼地带、危房、简易工棚、易滑坡地带等危险区域人员90566人。

海事、电力等部门、驻闽解放军、武警部队也及时启动防台风响应。福建海事局组织协调76艘大马力拖轮、4艘大型专业救助船、3架专业救助直升机在重点区域待命；国网福建省电力公司在宁德、福州地区预置1000余人的支援队伍，并集结万余名应急抢修队伍，随时做好抗灾抢险准备；驻闽解放军、武警部队集结兵力19928人，于10日18时前到达各指定地点，随时支援地方防灾抗灾和抢险救援。

福建省气象台预计，11日，福建中北部沿海增强到12-14级阵风15-17级，南部沿海7-8级阵风9-10级；台风中心经过的附近海面风力可达14-16级阵风17级以上。宁德、福州、莆田和平潭阵风11-13级，台风中心经过的区域阵风14-16级；南平、三明两市与泉州市北部阵风9-11级。

一名市民从市区五四路上一商家筑起的防御围墙前顶风前行。刘可耕 摄

同时，福建中北部地区有暴雨，其中宁德、福州、平潭、三明中北部、莆田北部、泉州西北部和南平中南部有大暴雨，局部特大暴雨。过程雨量中北部地区150~250毫米，中北部沿海局部达350毫米。

专家建议，相关部门应继续防范沿海和陆上大风的不利影响，并注意防范强降水可能引发的城乡积涝、山洪、泥石流和山体滑坡等次生灾害。

责任编辑：桂强