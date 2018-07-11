戴华强任四川雅安市委政法委书记(图/简历)

原标题：戴华强任雅安市委政法委书记 邹瑾不再担任（图|简历）

经济日报-中国经济网雅安7月11日综合报道 据四川雅安长安网消息，7月9日，雅安市委政法委召开干部大会，宣布市委的任职决定：戴华强同志担任市委政法委书记。

据中国经济网地方党政领导人物库资料显示，戴华强，1962年5月生，曾任雅安市人大常委会秘书长，2011年任雅安市委常委、市委秘书长，2016年10月起任雅安市委常委、市委秘书长、天全县委书记。

原任雅安市委政法委书记的是邹瑾，2016年11月任雅安市委副书记、市委政法委书记（正厅级），去年12月当选为雅安市长。

戴华强简历

戴华强，男，汉族，生于1962年5月，籍贯四川宝兴，出生地四川宝兴，1984年6月加入中国共产党，1983年2月参加工作，四川工商管理学院工商管理专业毕业，研究生。

1983.02-1984.03 宝兴县新兴公社任科技干事

1984.03-1987.02 宝兴县新兴乡副乡长

1987.02-1989.03 宝兴县新兴乡党委副书记、乡长

1989.03-1991.06 宝兴县兴隆乡党委书记

1991.06-1993.03 共青团宝兴县委副书记（其间：1991.12-1992.09代理兴隆乡党委书记）

1993.03-1994.03 共青团宝兴县委书记（1990.11-1993.12四川农业大学函授农经管理专业学习）

1994.03-1997.06 宝兴县国土局局长（其间：1994.08-1996.12省委党校函授经济管理专业学习）

1997.06-1997.12 宝兴县政府副县长兼县国土局局长

1997.12-2000.12 宝兴县委常委、纪委书记兼县国土局局长

2000.12-2001.04 雅安市纪委常委、宝兴县委常委、纪委书记兼县国土局局长

2001.04-2002.11 雅安市委组织部副部长

2002.11-2003.04 中共石棉县委副书记、代理县长、县长，雅安市委组织部副部长

2003.04-2006.01 中共石棉县委副书记、县长（其间：2003.09-2005.07四川工商管理学院研究生课程班工商管理专业学习）

2006.01-2006.02 中共石棉县委书记

2006.02-2008.12 中共石棉县委书记、县人大常委会主任

2008.12-2009.01 雅安市人大常委会党组成员、石棉县委书记、县人大常委会主任

2009.01-2009.02 雅安市人大常委会党组成员、秘书长、中共石棉县委书记、县人大常委会主任

2009.02-2011.09 雅安市人大常委会党组成员、秘书长

2011.09-2011.10 中共雅安市委常委、市人大常委会党组成员

2011.10-2012.02 中共雅安市委常委、市人大常委会党组成员、市委秘书长

2012.02-2016.10 中共雅安市委常委、市委秘书长

2016.10-2018.07 中共雅安市委常委、市委秘书长、天全县委书记

2018.07- 中共雅安市委常委、市委政法委书记、天全县委书记

责任编辑：张申