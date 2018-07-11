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美国拟对2000亿美元中国产品征税 商务部回应

美国拟对2000亿美元中国产品征税 商务部回应
2018年07月11日 12:10 商务部网站
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　　原标题：商务部新闻发言人就美方公布拟对我2000亿美元输美产品加征关税清单发表谈话

　　美方以加速升级的方式公布征税清单，是完全不可接受的，我们对此表示严正抗议。美方的行为正在伤害中国，伤害全世界，也正在伤害其自身，这种失去理性的行为是不得人心的。

　　中方对美方的行为感到震惊，为了维护国家核心利益和人民根本利益，中国政府将一如既往，不得不作出必要反制。与此同时，我们呼吁国际社会共同努力，共同维护自由贸易规则和多边贸易体制，共同反对贸易霸凌主义。与此同时，我们将立即就美方的单边主义行为向世界贸易组织追加起诉。

责任编辑：柳龙龙

关税美方清单
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