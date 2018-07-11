原标题：江苏如东一企业被曝偷排废水 官方：情况不属实

中新网南京7月11日电 （记者 谷华）江苏如东一企业被曝向雨水管道偷排废液废水。7月10日晚，江苏如东县环境保护局发布调查处理情况通报称，该公司生产项目为日用洗涤用品，生产项目无工艺废水产生，网传视频清洗塑料桶行为属实，清洗废水直接排入该公司雨水管网窨井不属实，清洗废水全部排入到该公司污水管网窨井。

7月9日晚，有环保志愿者发帖称，位于如东经济开发区的洛娃日化（江苏）股份有限公司，向雨水管道偷排废液废水。视频画面显示，几个蓝色原料桶倒在地上，顶盖敞开，桶里还余有带泡沫的液体，有工人正在往一个雨水管道倾倒这些液体。

9日夜，如东县环保局发布通告，称发现上述网帖后，如东县环境保护局会同如东经济开发区管委会立即赶往网帖反映的企业调查。环境执法人员已取样送检。

10日，如东县环境保护局在其官网发布《关于网传“江苏如东再现偷排—洛娃日化向雨水管道偷排废液和废水”调查处理情况的通报》，通报称，2018年7月9日晚10时30分左右，环境执法人员对该公司进行了现场检查，现场取样送检后经如东县环境监测站监测分析，结果显示：该厂区外南侧污水排口PH：8.09，氨氮：0.699mg/l，总磷：0.22mg/l，化学需氧量：397mg/l，阴离子表面活性剂：9.73mg/l，符合污水纳管排放标准；该厂区外东侧雨水排口PH：8.1，氨氮：0.382mg/l，总磷：0.13mg/l，化学需氧量：19mg/l，阴离子表面活性剂：1.23mg/l，符合排入相应水体标准。

7月10日，该县环境保护局会同县公安局、如东经济开发区针对网传“江苏如东再现偷排—洛娃日化向雨水管道偷排废液和废水”进行进一步调查核实，该公司生产项目为日用洗涤用品，生产产品为洗衣液和洗涤精，生产项目无工艺废水产生。

经询问当事人，视频中所说的废水为该公司职工于2018年7月6日上午对塑料桶进行清洗。经现场调查核实，网传视频清洗塑料桶行为属实，清洗废水直接排入该公司雨水管网窨井不属实，清洗废水全部排入到该公司污水管网窨井。（完）

责任编辑：柳龙龙