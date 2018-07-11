这名感动中国十大人物绕飞台岛 还拍了会师照(图)

原标题：这名“感动中国十大人物”绕飞台岛，还是一名“战地摄影师”

今年5月11日，解放军空军组织东部、南部战区空军协同行动，出动轰炸机、侦察机双向绕飞台岛巡航。这次巡航，空军创新兵力使用方式方法，多架轰-6K战机分别从台岛南北两端同时双向飞行。

5月11日，空军苏-35战机与轰-6K战机编队飞行。新华社发（刘锐 摄）

值得注意的是，新华社在发布上述巡航消息的报道时配发了一张空军苏-35战机与轰-6K战机编队飞行的照片，拍摄者署名叫做刘锐。

“中国空军网”微信公众号7月5日发布消息证实，带队执行这一巡航行动的正是拥有18年党龄的空军航空兵某团团长刘锐。

澎湃新闻记者从权威渠道证实，上述新华社发布的照片拍摄者正是带队执行这一巡航行动的刘锐。

上述军方权威渠道消息介绍，当刘锐带领编队与相向而行的另一个轰-6K战机编队在空中相遇时，双方飞行员互相示意。这样的“会师”，对人民空军来讲，在太平洋上空还是第一次。回想起3年前自己那次海上飞行，这位空军航空兵某团团长一脸自豪。

2015年3月30日，刘锐和战友驾驶被誉为“战神”的轰-6K战机飞越巴士海峡，突破第一岛链开展远海训练，首次在西太平洋上空留下了中国空军的航迹。

事实上，5月初的这次巡航，解放军空军部队在第一时间就发布了消息。

空军新闻发言人申进科大校当时表示，空军各级指战员牢记新时代使命任务，提升新时代打赢能力，捍卫新时代空天安全。空军还要按照既定计划，继续组织多型战机绕飞台岛巡航。空军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。

国台办发言人马晓光也表示，解放军军演传达的信息十分清晰明确。我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋和行径，捍卫国家主权和领土完整。如果“台独”势力继续恣意妄为，我们将进一步采取行动。

这样的“首航”“会师”经历对于刘锐来说还有很多，他也当选了2017感动中国十大人物，媒体将他称为守卫祖国海疆的轰6K“超大胆”机长。

刘锐曾这样讲述自己和“战神”轰-6K的故事：“当时要展示的一个是我要坚决的去完成这项任务，再一个作为中国军人在跟外军对质的时候我们要展示出中国军人的实力和中国军人的不怕死、敢于去直面对峙的态势一定要出来。”

其实，在碧海晴空拍下战机英姿，刘锐已经不是第一次当这样的“战地摄影师”了。

2016年7月15日，中国空军公开发布了一张颇具爆炸力的照片。一架涂装中国空军标志的被网友称为“战神”的轰-6K飞机正在飞越黄岩岛上空，照片一经公开发布，立即抢占各大媒体头条，被众多网友转发点赞。

央视新闻报道透露，这张飞越黄岩岛照片的拍摄者就是刘锐。

责任编辑：张申