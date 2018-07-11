台教授:越来越多优秀学生愿放弃台湾好大学来大陆

原标题：台湾学者：大陆吸引力增强 台湾青年更愿意认识大陆

中新网7月11日电 据台湾《旺报》报道，日前，有台湾大学教授注意到，大陆对台湾青年的“物质与未来生涯发展愿景”吸引力在增强。台湾年轻人更愿意给自己一个认识大陆的机会。

台湾中学生。（图：台湾《中国时报》/记者曹婷婷 摄）

台湾成功大学政治系暨政经所教授周志杰注意到，他所在的台南，越来越多成绩优秀学生愿意放弃台湾的好大学，转而到大陆念书。

周志杰从他与学生互动的经验发现，台湾年轻人对大陆物质生活的正向感受越来越强，“物质跟未来生涯发展愿景”的吸引力在增强。

周志杰认为，民进党执政台湾这两年来，两岸关系不佳，台湾经济也没有显著提升，台湾年轻人寄希望于民进党的想法渐渐幻灭，因此容易陷入一种迷惘。

于是，台湾青年逐渐步入社会，发现在台湾没有好的机会，因此愿意给自己一个机会去认识、探索大陆。

责任编辑：桂强