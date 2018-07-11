今年已有5位名将逝世 开国将星仅存16颗

原标题：开国将星仅存16颗：今年已有5位名将逝世

将星陨落。开国少将、原北京军区政委刘振华因病医治无效于2018年7月11日上午在北京逝世，享年97岁。目前，健在的开国将军目前尚存16人，他们基本都是在红军时期就参加革命，平均年龄已近百岁。

1955年9月27日下午，中华人民共和国主席授衔授勋典礼在北京中南海怀仁堂隆重举行。这是授衔授勋典礼现场。新华社资料图

自1955年至1965年间，我国共授予或晋升10名中华人民共和国元帅、10名中国人民解放军大将、57名中国人民解放军上将、177名中国人民解放军中将和1360名中国人民解放军少将。这些人一般被统称为“开国将帅”。

目前，“开国将帅”群体中，元帅、大将、上将、中将均已辞世，健在的16名老将军均为开国少将。

一个英雄时代即将结束。从2010年至2017年，每年开国将军的陨落数量都在两位数以上，分别是2010年的29人，2011年的25人，2012年的14人，2013年的10人，以及2014年的14人，2015年的20人，2016年的10人，2017年的12人。

今年以来，开国将星已陨落5员。其中，101岁原海军高级专科学校校长刘中华2018年1月16日逝世，106岁原广州军区后勤部副政委高先贵将军2018年3月19日逝世，100岁海军原政委李耀文将军2018年4月10日逝世，98岁解放军原副总参谋长兼军委办公厅主任胡炜2018年6月20日逝世，以及刚刚逝世的刘振华将军。

澎湃新闻记者查询发现，健在的16名开国少将中，1955年授衔的有6人，1961年授衔的有4人，1964年授衔的尚存6人。

其中，1955年授衔的6名健在将军分别是：原沈阳军区副政委邹衍（1915）、原南京军区副司令员詹大南（1915）、原福州军区副参谋长熊兆仁（1912）、原武汉军区空军副司令员方槐（1917）、原北京军区工程兵政委杨永松（1918）、原南京军区工程兵主任黎光（1914）。

1961年授衔的健在少将分别是：杨思禄、张力雄、孙干卿、姜钟。

1964年授衔的健在少将分别是：王扶之、陈绍昆、文击、杨斯德、张中如、涂通今。

上述16名开国将军中，年龄最小的是出生于1923年的原乌鲁木齐军区副司令员王扶之，今年也已95岁高龄。

责任编辑：乔雷华 SN098