1988年授衔上将仅3人健在:均为作战骁勇一代名将

原标题：1988年授衔上将仅3人健在：均为作战骁勇的一代名将

7月11日上午，原北京军区政委刘振华因病医治无效在北京逝世，享年97岁。

这意味着1988年授衔的共和国上将仅存3人。

此前，4月10日，与刘振华一同在1988年被授予上将军衔的原中顾委委员、海军原政委李耀文将军逝世，享年100岁；6月17日晚，解放军原总后勤部部长赵南起将军逝世，享年91岁。

将星陨落，也让舆论再度追忆“1988年授衔上将”这一光荣集体。

1988年9月14日，为利于军队的管理和指挥，解放军恢复军衔制，并在北京举行解放军上将军官授衔仪式。

当时被授予上将军衔的有：洪学智、刘华清、秦基伟、迟浩田、杨白冰、徐信、郭林祥、王诚汉、赵南起、李德生、张震、尤太忠、刘振华、向守志、万海峰、李耀文、王海，共17名高级军官。

自1955年至1965年间，我国共授予或晋升10名中华人民共和国元帅、10名中国人民解放军大将、57名上中国人民解放军上将、177名中国人民解放军中将和1360名中国人民解放军少将。

此后，军衔制在1965年三届人大九次会议上取消。

据中国网2009年刊文介绍，根据邓小平同志的指示，1982年初中央军委常务会议正式作出“恢复军衔制”的决定，并于1983年5月成立了“全军恢复军衔制领导小组”。领导小组下设办公室，由20多名从全军各大单位抽调来的干部组成。

在“全军恢复军衔制领导小组”紧张展开工作后，1984年5月31日，第六届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国兵役法》作出规定：“中国人民解放军实行军衔制度。”1985年6月，中央军委召开扩大会议，明确提出“实行新的军衔制”。

1987年七届人大二次会议决定恢复军衔制，通过《中国人民解放军军官军衔条例》。

新的军衔等级为：一级上将、上将、中将、少将；大校、上校、中校、少校；上尉、中尉、少尉；上士、中士、下士；上等兵、列兵。

澎湃新闻记者梳理发现，目前健在的3名1988年授衔的共和国上将分别是：迟浩田（1929）、万海峰（1920）、王海（1925）。

3名老将军均为作战骁勇、战功卓著的名将，在戎马倥偬中见证了人民解放军的发展壮大，1988年恢复军衔制时，他们都至少已担任正大军区级职务。其中，迟浩田时任解放军总参谋长，万海峰时任成都军区政委，王海时任空军司令员。

责任编辑：张申