台风“玛莉亚”登陆：树木被连根拔起 商铺全闭店

原标题：防抗台风战役正在打响——“玛莉亚”登陆点福建连江县采访见闻

新华社福州7月11日电 题：防抗台风战役正在打响——“玛莉亚”登陆点福建连江县采访见闻

新华社记者 吴剑锋

今年第8号强台风“玛莉亚”11日上午在福建省连江县黄岐半岛登陆，登陆时中心附近最大风力达14级，强风裹挟暴雨袭击这一渔业大县，带来严重影响。当地军民彻夜坚守工作岗位，一场防抗台风的战役正在打响。

11日6时，大部分居民还在沉睡，连江县城区风势逐渐加大，树叶在空中四处飘散。8时30分，风雨大作，记者在连江县丹凤东路附近看到，倒伏的树木随处可见，有的被连根拔起，一辆停靠在路边的汽车被树木压住。马路上行人鲜见，被吹翻在地的垃圾桶四处滚动，街边商铺基本全部闭店。

9时，在连江县防汛抗旱指挥部，工作人员正和福建省防汛抗旱指挥中心进行紧张的连线。

“黄岐海堤有没有决口？”

“报告！没有，目前县乡村三级干部全都严守一线。”

台风登陆前10分钟，工作人员眼睛直勾勾盯着指挥大屏。“为保险起见，今天凌晨零时至4时，我们又新增转移17个乡2007人，目前共转移8019人。”经历了两个不眠夜，连江县防汛办工作人员陈祖良略显疲惫地说。

9时10分，“玛莉亚”在连江县黄岐半岛登陆，登陆时风力达到强台风级别。

据连江县政府办主任林强介绍，为防范台风“玛莉亚”，连江县首次启用了防汛应急指挥平台，该平台整合了卫星云图、台风实时路径图及100多个高清监控探头，能够实时监控道路、内核、港口、沿海、重大水利设施等关键地段的险情，11日7时，通过指挥平台，县里刚刚监控到一起因落石造成路面封堵的险情。

10时30分，乌云压境，记者沿着海边的通港大道艰难前行，护栏外的巨浪拍岸而起，不少渔排在狂风肆虐下受损。裹挟着暴雨的横风将汽车吹得左右摇晃，约3米高的树木像四处倒伏的芦苇。

不远处的东坪村后湾码头，连江消防大队筱埕中队的战士刚刚结束了一起惊心动魄的营救。7时多，中队接到筱埕镇政府紧急通知，3名渔民冒险固定船只，被困海上。“一开始打算游过去，但风浪实在太大。”参与营救的连江消防大队警训参谋张惠远说。最终在7名战士共同营救下，这场耗时2个多小时的战斗以“有惊无险”告终。

为应对台风险情，连江县全力部署防汛物资和防汛队伍的建设，共组抢险队伍399支6417人，组建灾后恢复重建技术队伍31支410人。“玛莉亚”仍在肆虐，连江县上下一心、同仇敌忾，共同守护着这座城市的有序运转。

责任编辑：桂强