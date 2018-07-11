台风玛莉亚致福建宁德海水倒灌 市民：门都不敢出

原标题：台风“玛莉亚”登陆福建 宁德多乡镇海水倒灌

霞浦牙城镇区海水倒灌。 霞浦县委宣传部 供图 摄

中新网宁德7月11日电 （吕巧琴 叶秋云）今年第8号台风“玛莉亚”11日9时10分在福建连江黄岐半岛登陆，登陆时中心附近最大风力有14级（42米/秒）。受其影响，宁德市刮起强风、降下大雨。

中新网记者在宁德市区看到，强风大雨下，街道旁不少树木、路灯、广告牌及停靠的摩托车均被吹倒在地，沿街商铺多已关闭，行人寥寥无几。“这次‘玛莉亚’是我这几年见过的最强台风，听着外面呼呼的风声，门都不敢出。”市民叶先生如是对中新网记者说。

图为建筑物损毁。 吕巧琴 摄

图为“追风”记者艰难拍摄。 林冬冬 摄

“追风”途中，记者车门被强风吹得弯曲，无法关闭。而站在街道上，大风推动身体不由自主地向前移动。

在霞浦县，牙城镇海水倒灌主街道、三沙镇海浪冲过防线直接拍击民房、北壁乡民众被海水围困……灾情下，各乡镇干部纷纷坚守一线、积极组织抢险救灾，或清理道路、或抢修，或转移受灾群众，或值守码头，预防渔民在台风“回南”时返回渔排。

当天10时30分，另一组中新网“追风”记者赶往距宁德市区30公里的世界级深水良港三都澳，只见沿路大片树木伏地，不少高压电线杆拦腰折断，途径的隧道处于停电状态。雨势猛烈，行车能见度不是很好。

途中，位于梅田大队塘田村的一家冷冻厂厂房被台风挤压扭曲，塌倒在路面上。冷冻厂负责人称，未造成人员伤亡。

图为三都澳渔排遭强风吹毁。 王东明 摄

图为路人艰难骑行。 王东明 摄

福建省气象台预计，“玛莉亚”登陆后继续向西偏北方向移动，强度逐渐减弱。福建中北部沿海8~10级阵风11~12级，南部沿海6~7级阵风8级。宁德、福州、莆田和平潭阵风9~11级；南平、三明两市与泉州市北部阵风8~10级。

雨势方面，福建中北部地区有暴雨，其中宁德、福州、平潭、三明中北部、莆田北部、泉州西北部和南平中南部有大暴雨，局部特大暴雨。

责任编辑：桂强