银行行长挥霍公家钱财超大方 随手发司机66万红包

原标题：中行开平案被遣返主犯许超凡：曾赌博4小时输6千万，随手发66万红包

[观察者网 综合报道]

中央纪委国家监委网站7月11日消息，2018年7月11日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下，在中美两国执法等部门通力合作下，外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

许超凡，男，中国银行广东省开平支行原行长，涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元，2001年外逃美国，国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作，许超凡于2003年被美方羁押，并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

在中央反腐败协调小组的领导下，中央追逃办统筹各方力量，发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用，以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件，双方密切协作，全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下，许超凡终于接受遣返安排。截至目前，办案单位和中国银行已从境内外追回许涉案赃款20多亿元人民币。

新中国最大银行盗窃案

中行开平案被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元。2001年10月12日，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，联网后，电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析，案发范围锁定到广东开平。这时，中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪，是为震惊全国的中行开平“10·12”案。

许超凡被认为是该案首犯，30岁时就当上中国银行开平支行行长。

许超凡沉迷于赌博，曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。

挥霍公家钱财，许超凡十分“大方”。他手下要突击加班，有时加班一周或10天，有的人加班费高达70-80万元！司机结婚，许超凡说：不好意思啊，我不能去了，给个小红包意思一下。司机打开一看，是66万元。

1993年起，许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果亏损1亿多美元。

之后，许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。

案发后，开平中行出现巨大资金“黑洞”的消息传出，引起储户恐慌。储户们纷纷到开平市甚至到邻近的台山、恩平两市的中行储蓄网点，全额提取现金存款，仅10月17、18两日，就有7000多储户提取存款2.5亿多人民币、美金1500万元、港币1000多万元。

2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，在四页A4纸上奋笔疾书，批示了很多话，第一页报告的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。

2002年春节刚过，由中纪委牵头，成立工作组进驻开平。办案民警介绍，公检法、银行等各方面的人员，总共调动了六七百人。

许国俊、许超凡、余振东

北美逃亡路

2001年10月13日，三人潜逃至美国。

在此之前，三人早就将配偶、子女转移到了北美。1994年，3人的妻子在假离婚后与美国华裔公民假结婚，并在1999至2001年期间先后获得美国公民资格。到了美国后，许超凡等人与各自的妻子会合，踏上北美逃亡之路。

2002年12月19日，潜逃并藏匿美国、加拿大14个月的余振东在洛杉矶被美国司法当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

2003年中国政府有关部门对美国政府相关部门的书面承诺，旨在要求美方将余振东遣返回国，同时保证免除对余的死刑处置，并放弃对其妻子所犯罪行的追讨。

2004年1月，美国总统布什在美洲31国特别首脑会议期间颁布法令，宣布美国将停止审批在公共职位上犯有贪污罪、参加过贪污行为或是从中受益的移民或非移民入境。

2004年2月，余振东向美国方面递交《递解出境司法命令和放弃听证约定申请书》，承认自己在美所犯罪行应导致递解出境的法律后果，并且明确指定中国为其递解出境的接收国。同年4月16日，按照美国“辩诉交易”程序，余由非法入境、非法移民及洗钱罪名在内华达州法院领得144个月监禁后，被遣返回国。

此时，中国政府对余振东回国后涉及的有关刑罚及权利和待遇问题已有正式书面承诺，“中华人民共和国审判机关判处余振东不超过12年的有期徒刑”。

2004年，许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕，许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

从2005年开始，我国公安部、司法部就与美国协商对许超凡和许国俊的遣返工作，并与两人当面沟通。

中方曾提出，如果他们愿意被遣返回国，刑期不会超过20年，但两人均拒绝。

2008年8月，许国俊和许超凡被美国地区法庭裁定合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

2009年，美国以洗钱、跨州转运盗窃资金、护照和签证欺诈等罪名分别判处许超凡和许国俊有期徒刑25年和22年，均已超出我国刑法有期徒刑的最高量刑标准。

许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡分别被判处8年刑期。

邝婉芳被遣返回国

2015年，许超凡之妻邝婉芳在美国服刑结束，被美国驱逐出境，遣返回国。

另外，许超凡的妻舅邝华甫在案发后与许超凡等人一同潜逃，2011年回香港自首，2014年承认参与洗黑钱2.7亿元人民币，被香港法庭判处有期徒刑4年。在法庭审理中，邝华甫称自己一直居住在加拿大，靠当厨房帮工生活。

中新网称，2014年12月，中美执法合作联合联络小组（JLG）第十二次会议将许超凡案列为中美5起追逃追赃重点个案之一。2015年9月，美方将其妻邝婉芳先行遣返回国，对其形成强大心理震慑。许超凡最终被成功遣返，正是中美双方充分发挥中美执法合作联合联络小组（JLG）反腐败工作组的平台优势，不断扩大追逃追赃战果的具体体现。

案件细节：三人办假证从香港逃至北美

据广东江门中院对余振东的判决书显示，1993年10月至1995年5月30日，被告人余振东伙同许超凡、许国俊利用职务之便盗用中国银行联行资金填补开平中行违规叙做外汇买卖的亏损、发放账外贷款或将资金非法汇入潭江公司、友协公司。

在外汇买卖亏损严重以及发放账外贷款未能收回的情况下，为掩盖盗用联行资金的事实，商定篡改有关账目，于同年5月31日、6月1日组织开平中行有关部门，以开平中行收到中国银行广州分行美元、马克的名义，伪造了总金额为2.09亿美元、2.92亿马克的4份联行贷方报单，将报单作为9041省辖外币往来科目的借方传票输入会计系统，同时，将之前积压的联行借方来报全部核销并入账，通过虚增开平中行联行资产的方法掩盖了资用联行资金用于发放账外贷款和叙做外汇买卖的事实，导致所占用的联行资金成为银行体系外的流动资金。

1996年3月至2001年6月，三人将贪污、挪用的巨额公款用于潭江公司、友协公司的经营，从中获得公司分红等非法利益。

案发后，广东省公安厅立即组织精干警力，成立专案组，展开追查。当时，警方已经怀疑，许超凡等人可能已经出境，立即为有关人员办理了赴香港的手续，同时准备在内地展开调查。

10月16日，有迹象表明，许超凡、余振东、许国俊有可能正在逃往上海。警方立即派人赶往上海，结果没有任何线索。随后，警方发现，许超凡等人使用假证件到了香港，分头赶往美国、加拿大等地。牵引警方到上海，是他们故意制造的假象。据余振东回忆，10月12日，中行发现巨大资金漏洞后，立即在全行系统追查，这消息很快被中行广东省分行财会处处长许超凡得知，但他不能确定。当晚他得知，中国银行总行派来的人员，正在佛山吃饭，就给一位陪同人员打电话，这位同行不明就里，十分爽快地告诉许超凡，中行正在查系统漏洞。许超凡一听，知道自己的末日来了，立即打电话给余振东、许国俊，要他们立即赶到广州商议。在他眼里，这两人都是他的部下，是他提拔起来的—1998年，许超凡调任中行广东省分行财会处处长，直接提拔江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长；一年后，余振东调任惠州惠东支行行长，开平支行下属金城公司与银贸公司经理许国俊接任行长。

其实，按照银行管理规定，银行行长不能连续从本地系统选拔，但许超凡等人做到了。余振东后来回忆，许超凡曾告诉他，开平中行的问题，“一定要自己人才包得住。”

余振东被遣送回国后告诉警方，其实，在10月12至13日，许超凡一直很犹豫。13日，三人在广州商量如何应对时，余振东说，现在只有两个选择，要么去检察院自首，要么出逃。

许超凡最终决定出逃。13日晚上，三人就持非法办来的证件，出逃到香港。当时，警方费尽周折终于查到，原来许超凡持有的通行证姓名是“许日辉”，余振东改名叫“余荣忠”，许国俊叫“许结信”。

狡猾的许超凡在广州到深圳罗湖口岸的路上，给香港的“马仔”打电话，要他用车来接。一到深圳，就转乘香港来的车，然后让一个“马仔”拿着三人的手机，一直往北走，先到上海，再到江西，害得警方扑到上海，扑了一个空。

据《羊城晚报》2008年报道，至2003年7月上旬，通过半年多的调查取证，专案组查明，他们主要的犯罪手段是：从1992年至2001年，利用银行管理架构和联行系统的漏洞，勾结开平涤纶集团公司、华士达制布企业有限公司等一些开平市的主要大型企业，以非法发放贷款、虚假贷款的方式盗用银行资金，在境内贪污、挪用或通过非法的手段，将无任何贸易背景的外汇汇往香港潭江实业公司、友协贸易公司等，或通过“地下钱庄”调汇转移到香港、澳门。

涉案款项在被盗用、非法流出境外的过程中，大批的银行、企业具体经办人员被利用，其中相当一部分人员有渎职行为，依据法律的有关规定，都不同程度地涉嫌玩忽职守、违法发放贷款、国有企业人员失职和签订、履行合同失职被骗等罪，个别涉案单位、个人还涉嫌非法经营、逃汇、诈骗、私分国有资产等罪。还有个别银行工作人员趁银行管理混乱之机贪污、挪用公款。

全案涉案资金达人民币64亿元，除一部分被用于填补许超凡等人以中国银行开平支行名义挪用联行资金炒卖外汇亏损造成的资金缺口外，其余大部分涉嫌被许超凡等人贪污或挪用，总金额达5.9亿多人民币，2.4亿多美元，2.8亿多港币和100多万马克。

在查清相关事实的基础上，专案组对中央工作组提出的84个专题中的每一个专题以及涉案的241人和116个单位都从罪与非罪、此罪与彼罪是否构成犯罪和构成什么犯罪和分清管辖的角度认真作了专题审查，做出结论。

由于措施得当、工作到位，除案发前潜逃境外的几名犯罪嫌疑人外，其余的200多名涉案人员得到有效控制，没有一人逃匿。在案件查处工作的初期，专案组即立案查处了一批案件，抓获了陈晓宇、周尚许、刘琼等20多名关键的犯罪嫌疑人。

责任编辑：余鹏飞