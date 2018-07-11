巴基斯坦债务风险影响中巴经济走廊建设?中方回应

原标题：巴债务风险影响中巴经济走廊建设？中方：严重失实

中新网7月11日电 在11日的外交部例行记者会上，外交部发言人华春莹就“西方媒体报道巴基斯坦外汇储备短缺或影响中巴经济走廊基础设施项目”一事表示，有关报道严重失实。

外交部发言人华春莹。中新社发 刘震 摄

有记者问：近日，有西方媒体援引巴基斯坦官员消息称，当前巴债务风险激增，外汇储备短缺，希望中方继续向巴方提供贷款，否则巴方将再次向国际货币基金组织求援。如发生这样的情况，可能会影响一些中巴经济走廊基础设施项目。中方对此有何评论？

华春莹回应称，有关报道严重失实。日前，巴基斯坦财政部长阿赫塔尔女士已发表声明予以澄清，强调巴方将坚定不移推进中巴经济走廊建设。中方注意到巴方外汇储备出现短缺问题，相信巴方能够克服暂时的困难，保持经济稳定发展。

华春莹表示，近年来，中巴经济走廊对巴经济保持较高增速起到了积极推动作用，得到巴政府和人民的全力支持。我们相信走廊将按中巴双方达成的共识稳步推进，不会受到其他因素的干扰。

责任编辑：张迪