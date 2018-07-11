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央行将于9月3日发行中国高铁普通纪念币一枚(图)

央行将于9月3日发行中国高铁普通纪念币一枚(图)
2018年07月11日 16:51 中国新闻网
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　　原标题：央行将于9月3日发行中国高铁普通纪念币一枚（图）

纪念币正面。纪念币正面。

　　中新网7月11日电 据中国人民银行网站消息，中国人民银行近日发布公告，称定于今年9月3日发行中国高铁普通纪念币一枚。

　　公告介绍，中国高铁普通纪念币正面图案为国徽，其上方刊“中华人民共和国”国名，下方刊年号“2018”字样；背面图案主景为“复兴号”动车组，背景为大胜关长江大桥、北京南站、“复兴号·中国高铁”文字及高山、梯田、沙漠等。主景上方刊有面额“10元”字样。

纪念币背面。纪念币背面。

　　公告指出，中国高铁普通纪念币面额10元，直径为27毫米，材质为双金属铜合金，发行数量为2亿枚。纪念币采取预约方式发行。预约方式未能兑换的中国高铁普通纪念币，采取现场兑换方式发行。

　　公告明确，中国高铁普通纪念币与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通。

 

责任编辑：张迪

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