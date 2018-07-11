原标题：毕见平少将转任东部战区陆军保障部长，曾任战区陆军后勤部长
澎湃新闻（www.thepaper.cn）近日从军方权威媒体的新闻报道中获悉，原任东部战区陆军后勤部部长的毕见平少将已改任东部战区陆军保障部部长职务。
官方公开信息显示，毕见平长期在后勤系统任职，曾任原总后勤部军交部第二运输局局长、原总后勤部军交运输部副部长等职，并于2016年调任东部战区陆军后勤部部长，少将军衔。
在深化国防和军队改革之前，保障部一般在师旅团等单位编设，军级以上单位一般设置后勤部、装备部。
在这次军队改革中，澎湃新闻经梳理发现，从2017年开始，各战区陆军、海军、空军，以及由陆军领导的新疆军区、西藏军区、北京卫戍区等战区级单位均新组建了保障部。
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