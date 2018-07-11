李小鹏赴沪会谈上海市长应勇 签署了这份协议

原标题：李小鹏和应勇签署协议，部市联手打造这个交通强国示范区
2018年“中国航海日”活动在上海举办之际，交通运输部与上海市政府今天（7月11日）签署《关于深化上海综合交通运输体系发展 加快推进上海国际航运中心建设2018-2020合作协议》。交通运输部部长李小鹏和上海市市长应勇分别代表双方签约。交通运输部副部长何建中出席，上海市副市长时光辉主持。
在签约前会谈时，李小鹏说，党的十九大提出建设交通强国，这是新时代赋予我们的新使命。希望部市双方紧密合作，更好地服务国家重大战略，更好地推动交通运输业发展。交通运输部将大力支持上海建设交通强国示范区，并以此为契机，打造上海及长三角地区立体、综合交通优势。同时，将示范区建设与上海国际航运中心建设、自贸区建设及上海经济社会发展各项战略紧密结合，促进经济高质量发展。
应勇说，上海是我国最大的经济中心城市，也是重要的交通枢纽。当前，上海正瞄准2020年基本建成国际航运中心的目标作最后冲刺，着力提升硬件设施，不断优化环境服务，并通过交通一体化建设推动长三角更高质量一体化发展。希望在交通运输部的指导下，进一步深化上海现代综合交通运输体系建设，把交通强国示范区建设好。
根据部市合作协议，交通运输部和上海市政府将紧紧围绕建设交通强国的战略目标要求，以完善上海现代综合交通运输体系网络、加快上海国际航运中心建设、推进各种交通运输方式融合发展和绿色交通发展为重点，通过部市合作，进一步深化上海现代综合交通运输体系建设。到2020年，基本建成航运资源高度集聚、航运服务功能健全、航运市场环境优良、现代物流服务高效，具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。
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