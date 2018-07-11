中国通过网络窃密干涉柬埔寨大选？外交部回应

原标题：2018年7月11日外交部发言人华春莹主持例行记者会

第七届世界和平论坛将于7月14日至15日在清华大学举行。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将出席论坛开幕式并致辞。

阿富汗前总统卡尔扎伊、巴基斯坦前总理阿齐兹、欧洲理事会前主席范龙佩、欧盟委员会前主席巴罗佐等外国前政要将应邀出席论坛。40多个国家的驻华使节将出席论坛开幕式，来自23个国家的70位智库学者将与会发言。此外，还有约270名中外国际关系学者、业界嘉宾受邀出席。

世界和平论坛是中国举办的第一个高级别非官方国际安全论坛，由清华大学主办，中国人民外交学会协办。论坛创建于2012年，迄已举办了6届，旨在为世界各国战略家和智库学者提供一个讨论国际和平与安全问题的平台。本届世界和平论坛主题为“构建安全共同体：平等、公平、正义”。

问：中国—阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议昨天在北京闭幕，会议通过并签署了三份重要成果文件。中方对此次会议取得的重要成果有何评价？

答：大家都非常关注昨天在北京举行的中阿合作论坛第八届部长级会议。这是一次开创历史、规划未来、聚焦合作、促进和平的会议，在中阿双方共同努力下，会议取得了丰硕成果。

在昨天上午的开幕式上，习近平主席发表重要讲话，郑重宣布中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，并就中阿加强共建“一带一路”合作提出了许多具有前瞻性、创新性和开拓性的重要倡议，为中阿关系发展翻开了新篇章，指明了前进方向。

昨天下午，王毅国务委员兼外交部长同21个阿拉伯国家的外长、部长代表根据习近平主席重要讲话精神，围绕中阿携手推进“一带一路”建设，增进战略互信、实现复兴梦想、实现互利共赢、促进包容互鉴进行深入探讨，达成了100多项共识。双方签署了《北京宣言》、《论坛2018年至2020年行动执行计划》和《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》三份重要成果文件，为今后一段时期中阿关系的发展描绘出一幅清晰、系统和完整的蓝图。《北京宣言》着重阐述中阿战略伙伴关系内涵，重申双方相互支持对方核心重大利益，归纳了双方在巴勒斯坦、反恐、安理会改革等国际和地区问题上的共同主张，明确了深化中阿关系和集体合作的方向。《论坛2018年至2020年行动执行计划》提出了涵盖经贸、工业、能源、文化等近20个领域合作新方案、新举措，决定继续办好中阿改革发展研究中心研修班、北斗论坛、能源合作大会、企业家大会、艺术节等系列论坛活动。《中阿合作共建“一带一路”行动宣言》突出“一带一路”建设的引领作用，决定弘扬和平合作、开放包容、互利共赢、互学互鉴的丝路精神，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。双方还就推进“一带一路”建设的重点领域、优先方向、行动举措等达成共识。

阿方与会代表对习近平主席在部长会开幕式上发表的重要讲话和会议成果反响热烈，完全赞同习主席讲话中为阿中关系发展描绘的全新蓝图，强调阿方在对外政策方向和理念上与中方高度一致，同意同中方共同努力推动建设新型国际关系、推动共建人类命运共同体，热切期待参与“一带一路”建设，愿同中方一道认真落实会议成果，深化同中方各领域务实合作，推动阿中战略伙伴关系向前发展。

这次中阿合作论坛部长会的成功举行，吹响了新时代中阿合作的前进号角。中方对会议成果感到非常满意。面向未来，中国和阿拉伯国家作为战略伙伴，将在各自国家发展和民族复兴进程中携手同行，共同推进中阿友谊与合作，共同开创和平安宁、共同繁荣的美好未来。

问：特朗普政府威胁对2000亿中国输美产品加征10%关税。我们知道中国商务部已就此作出回应。请问外交部有何进一步评论？中方将于何时公布完整反制清单？是否会尝试与美方重启对话？中方的应对措施是否包含“质量型”措施？具体将有哪些举措？

答：今天上午商务部发言人已就此发表谈话，表明了中方的严正立场。我想再次强调，美方行为是典型的贸易霸凌主义。中方将作出必要反制，坚决维护自身正当合法权益。这是一场单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战。中方将和国际社会一道，站在历史正确一边，共同维护多边贸易体制和规则。至于中方将具体如何反制，商务部门会及时妥善处理。

问：美国网络安全公司“火眼”发表报告称，中国通过网络窃密干涉柬埔寨选举。你对此有何评论？

答：我不了解你说的情况。中方在网络安全问题上的立场是非常清楚的。中国坚决反对并打击任何形式的网络攻击，是网络安全的坚定维护者。网络安全是全球问题，事关各国共同利益。我们倡导国际社会在相互尊重、平等互利基础上，通过对话合作共同应对网络安全问题。在没有确凿事实证据的情况下，无端指责和猜测不具建设性。

问：我们注意到美国发动贸易战已经引发国际社会各方担忧。国际货币基金组织总裁拉加德指出，美国需要对给世界贸易体系造成的“关税之伤”承担后果。世界贸易组织总干事阿泽维多发出警告称，全球贸易体系正在开始动摇。美联储前主席格林斯潘认为，美国对外加征的关税，实际上是由美国国民在买单。英国央行行长卡尼指出，美国将成为全面贸易战的最大输家。中方对此有何评论？

答：当今时代，各国经济不同程度融入全球产业链、价值链，彼此之间相互依存、兴衰相伴。立己达人方是正确选择。如果固守“零和博弈”的过时思维，任性挑起贸易战，不仅损害当事双方利益，也伤及全球产业链上的各方利益，不会有赢家。中国货物出口的40%，高科技产品出口的三分之二都是在华外资企业实现的。正如商务部发言人说过的，美方是在向全世界开火，也在向自己开火。你刚才提到的多位国际经济界权威人士的有关表态也充分说明，美方失去理性的行为十分危险，害人害己，不得人心。

我想再次强调，这是一场单边主义与多边主义、保护主义与自由贸易、强权与规则之战。国际社会应共同努力，坚决抵制单边主义，反对保护主义，维护多边贸易体制和自由贸易规则。这是作为负责任国家应有的担当和责任。

问：中方是否认为现在仍有机会与美方就贸易问题再启磋商？

答：关于中美贸易问题，中方立场非常清楚。我们不想打贸易战，但也不怕打。中方会及时采取坚决有力措施，维护自身正当合法权益，维护多边贸易体制和规则。

问：近日，有西方媒体援引巴基斯坦官员消息称，当前巴债务风险激增，外汇储备短缺，希望中方继续向巴方提供贷款，否则巴方将再次向国际货币基金组织求援。如发生这样的情况，可能会影响一些中巴经济走廊基础设施项目。中方对此有何评论？

答：有关报道严重失实。日前，巴基斯坦财政部长阿赫塔尔女士已发表声明予以澄清，强调巴方将坚定不移推进中巴经济走廊建设。中方注意到巴方外汇储备出现短缺问题，相信巴方能够克服暂时的困难，保持经济稳定发展。近年来，中巴经济走廊对巴经济保持较高增速起到了积极推动作用，得到巴政府和人民的全力支持。我们相信走廊将按中巴双方达成的共识稳步推进，不会受到其他因素的干扰。

问：美国电动车制造商特斯拉首席执行官埃隆·马斯克正在中国访问，请问中方是否会安排官方会见？

答：我不掌握这方面信息。

责任编辑：张迪