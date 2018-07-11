世界杯期间各地打掉百余个赌球团伙 涉案逾10亿

原标题：世界杯期间各地打掉百余个赌球团伙 涉案金额逾10亿

中新闻7月11日电 据公安部网站消息。针对世界杯足球赛期间赌球活动多发情况，公安部指挥部署各地公安机关提前研判、缜密侦查，对各类赌球活动强化精准打击。世界杯开赛以来，各地侦破赌球刑事案件300余起、打掉赌球团伙100多个，涉案金额逾10亿元。

其中，上海市公安机关成功打掉一个以民间借贷公司为掩护的网络赌球犯罪团伙，抓获涉案人员14名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织下线人员赌球押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元；

辽宁省沈阳市公安机关成功侦破黄某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员18名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客通过APP对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾千万元；

贵州省贵阳市公安机关成功侦破邹某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员70名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元；

北京市公安机关成功侦破张某团伙利用境外赌博网站开设赌场案，抓获涉案人员46名。经查，该团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元；

广东省公安机关成功打掉广州、佛山的7个网络赌球团伙，抓获涉案人员107名。经查，该系列团伙充当境外赌博网站代理人，组织赌客对“世界杯”比赛押注，从中抽头渔利，涉赌资金逾亿元。

据了解，今年初，公安部即部署各地公安机关加大专项打击力度，重点关注研判网络赌博及赌球活动线索，在世界杯开赛前已侦破网络赌博刑事案件2500余起，打掉了一大批网络赌球团伙及平台，查扣冻结涉赌资金逾30亿元。

6月中旬，公安部专门部署各地开展了以“知法守法、远离赌博”为主题的全国禁赌宣传活动，通过普法讲座、案例宣传、禁赌安全课进校园、网络直播宣讲等多种形式，深刻揭露各类赌博活动的危害性、欺骗性、违法性，推动加强禁赌社会共治。同时，公安部主动通报、会商相关部门共同强化源头治理，推动下线一批非法彩票及涉赌网站。

公安部有关负责人表示，公安机关将持续依法深入打击惩治各类赌博违法犯罪，突出打击犯罪活动的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”，坚决斩断跨境跨区域赌博犯罪的“人员链”、“资金链”、“技术链”和“利益链”，切实维护良好社会治安环境和国家经济安全。

责任编辑：张迪