英政府:一直以“台湾”称呼台湾 反对航企改标注

原标题：英国政府称一直以台湾称呼台湾 反对航企修改标注

[文/观察者网 张晨静]被中国民航局点名修改涉台标注的44家外航公司，已有多数公司作出了调整，其中包括英国航空。

然而在7月10日，英国外交国务大臣菲尔德（Mark Field）在以书面形式回复议员质询时声称，英国政府一直以“台湾”称呼台湾，如有列表则将台湾列于“国家/领土”或“世界位置”之下。他还表示，英国私人企业不应迫于政治压力作出改变，英外交部官员已就此事向中国政府表达关切。

台“外交部”对于英国政府的立场表示“诚挚感谢”，并声称要呼吁“其他理念相近的国家也能挺身而出”。不过据了解，在中方提出要求后，英国航空早于6月初就已修改涉台标准。

且经观察者网查询，目前在该公司官网页面上，无论是英文或中文状态下，台湾均被标注为“中国台湾”。

英国航空官网截图

英国议会官网显示，7月2日，英国下议会保守党、“英台国会小组”副主席詹金斯（Andrea Jenkyns）和1922委员会外交事务主席布莱克曼（Bob Blackman）2名等议员，以书面方式询问英外交部。他们声称，中方“施压”英国航空和其他航空在其官网上更改“台湾”标准，以及干涉国际企业自由运营，英方面对这种做法该如何应对。

英国外务大臣菲尔德于10日作出书面回复，他表示英国政府长期以来的对台政策并未改变，一直以“台湾”来称呼台湾，“如有列表，则将台湾列于‘国家/领土’（country/territory）或“世界位置”（world locations）之下。”

他声称，英国私人公司和组织应该具有自行决定如何称呼旅游目的地的自由，英国企业不应迫于政治压力而被作出改变。此外菲尔德还指出，英国外交部官员已就此事向中国政府表达关切。

英国议会官网截图

台当局十分感激英国政府的此番表态。据《中时电子报》报道，台“外交部”对此表示诚挚谢意，感谢英国政府明确表达“友台立场”，并呼吁“所有理念相近国家也能挺身而出”，展现国际社会坚守普世价值的决心与信念。

不过据了解，在中方提出要求后不久，英国航空便第一时间修改了涉台标准。且经观察者网12日查询发现，在英国航空官网页面上，首先在选择“国家/地区”一栏中，台湾就已经被标注为“中国台湾”。

之后无论是切换地区或切换语言状态，其显示的也均是“中国台湾”。

据观察者网此前报道，美国航空公司就曾明确拒绝作出修改，美方还希望就此事和中方进行讨论，最后遭中方拒绝。

对此我外交部回应说，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会公认的事实，也是基本常识。

“一个中国原则是中国同世界各国发展关系、开展合作的前提基础。尊重中国的主权和领土完整，遵守中国的法律，是外国公司在华经营的基本遵循。在这个问题上，中方的立场是明确的、坚定的，也是一贯的。”

责任编辑：余鹏飞