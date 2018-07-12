中国要来抢朋友了？这两国正在南太抓紧“圈地”

原标题：锐参考 | 中国要来“抢朋友”了？这两天，有两个国家正在南太抓紧“圈地”——

参考消息网7月12日报道（文/丁扬 资捃 唐立辛）这几天，关于中国的一则传言正在太平洋区域掀起不小风浪。

“中国拟召开太平洋岛国峰会。”法新社7月10日报道了这样一则消息。

报道称，据巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔披露，中国正计划于11月召开太平洋岛国领导人峰会。

巴布亚新几内亚总理彼得·奥尼尔

尽管消息并非来自中国官方，而关于会议具体议程、召开形式更未见有进一步透露，但就是这场还处于传言阶段的会议，已经让有些国家不淡定了。

尤其是，过去一直将大洋洲视为自家后院的澳大利亚和新西兰。

渲染威胁、撒钱、升级军力……因为紧张中国“抢走”南太，澳大利亚和新西兰都拼了！

“中国寻求与该地区岛国坐下来对话这一事实，正受到澳大利亚、新西兰及其他方面的关注。”法新社在上述报道中如是指出。

法新社报道截图

果然，中国拟召开峰会计划的传言出来不久，新西兰的反馈就来了。

“新西兰警告北京试图填补权力真空。”据香港《南华早报》报道，新西兰副总理兼代总理温斯顿·彼得斯渲染称，太平洋地区的地缘政治紧张态势在持续加剧。

在澳洲媒体《澳大利亚人报》看来，中国拟办峰会传言的时间点亦十分微妙：正是在澳媒有关澳、新将在9月份与太平洋岛国签署一份广泛的安全协议的报道之后。

《澳大利亚人报》网站截图

这一涉及国防、法律、人道主义援助等多领域的协议，据称恰是为了限制俄罗斯和中国等非签署国在该地区的军事介入。

而其背后，更是近段时间里澳大利亚和新西兰为阻击“中国影响力”所作的各种努力。

“经过多年无动于衷后，堪培拉和惠灵顿今年大幅提升了对该地区的援助，以赢得这些岛国人心。”法新社写道。

而据《新西兰先驱报》报道，作为“太平洋地区重建”战略的一部分，新西兰正在将其对外援助预算提高近三分之一。

《新西兰先驱报》网站截图

不仅如此，据《海峡时报》透露，堪培拉和惠灵顿还打算升级军力。澳大利亚将投资购买无人侦察机，新西兰将购买P-8“海神”巡逻机。

从发出渲染威胁、撒钱，到升级军力，从昔日的不闻不问，到现今的“如临大敌”，澳、新两国对南太岛国态度的转变，不可谓不彻底。

事实上，在诸多外国网友看来，澳、新对南太岛国突如其来的热切背后，恰是两国一如既往的“傲慢和贪婪”。

也有英澳媒体直言：澳新不过是在担心自己的“后院”

如果曾对大洋洲局势有所留意，你会发现，所谓“中国在南太平洋地区的影响力上升将破坏地区稳定”的说法，早已成为一段时间内澳大利亚和新西兰指责和抹黑中国与南太岛国关系的惯用说辞。

但对部分看清事实的外媒和太平洋岛国自身而言，事实显然并非如此。

如英国《卫报》所说，中国在南太平洋地区的经济存在，并未威胁太平洋地区的稳定。

英国《卫报》网站截图

这篇本月初刊发的报道援引澳大利亚迪肯大学刚刚提交给议会一份报告指出，多数巴布亚新几内亚受访者认为“中国的援助更加有效”，因为“中国的援助没有任何附加条件”。

澳大利亚洛伊国际政策研究所不久前发表的一篇文章也呼应了这一说法。

文章称，通过认真检视可以发现，中国在太平洋岛国的项目通常都只有商业目的，并没有明显的战略意图，暗示所谓“中国援助具有战略意图”是毫无根据的臆测。

洛伊国际政策研究所网站截图

文章进一步表示，“颇具讽刺意味”的是，几十年来一直对太平洋岛国持“高度干涉主义立场”的不是别人，正是澳大利亚自己。

“澳大利亚和新西兰长期以来一直把南太平洋地区视为自己的后院，它们不希望将其对后院的影响力‘割让’给中国。”澳大利亚ABC网站一针见血地说道。

澳大利亚ABC网站截图

而也许，对中国与南太国家一系列合作同样感到“忧心”的，不只是堪培拉和惠灵顿，还有“其他方面”。

正如法新社在报道中所提到的那样，奥尼尔称中国邀请的是“承认一个中国政策的太平洋岛国”。但在这一地区，仍有所罗门群岛、图瓦卢等几个正与台湾当局保持所谓“邦交”关系的国家。

专家：中国与太平洋岛国加强合作“你情我愿”

就在澳、新等国还在为传说中的太平洋岛国峰会紧张不已时，小锐注意到，有一个国家已经在过去20多年里举办了8届“太平洋岛屿峰会”——那就是日本。

“太平洋岛屿峰会”由日本倡议和推动，自1997年起，每3年举办一届，今年的峰会于5月18日至19日在日本福岛举行，共有包括澳、新在内的18个南太国家和地区领导人受邀参与。

第8届“太平洋岛屿峰会”会议现场

“鉴于对中国参与太平洋事务的担忧，峰会将为日本和其他太平洋岛国提供推进共同价值观的机会。”澳大利亚战略政策研究所称。

而美国《外交学者》杂志则渲染道，“太平洋岛屿峰会给日本提供了在本地区对抗中国影响力的机会”。

《外交学者》杂志网站截图

但同样是举办太平洋岛国峰会，一旦号召方变成中国，一切就都不一样了。

在中国国际问题研究院国际战略研究所副所长苏晓晖看来，巨大差异背后作祟的还是意识形态。

“澳、新等国的说法，是非常没有道理的，其基本判断是，只要中国和本地区有关国家有所合作，就带有附加的地缘政治战略目的。”苏晓晖对小锐说。

在她看来，此类话语之所以会出现，是因为澳、新等国已经熟悉了过去由美国主导的秩序和靠小团体运作的利益，当新的世界形势对其认知产生冲击，必然使其在发展过程中产生焦虑。

苏晓晖同时强调，这种一举一动都会被别国拿到放大镜下仔细观察分析的“待遇”，“也是中国崛起过程中不可避免的一种现象”。

即便如此，苏晓晖指出，合作与发展的趋势最终将不可被阻挡，未来，会有更多国家跟随中国前往南太地区发展。

“太平洋地区的岛国对于发展也有很大需求，它们看到中国不断发展，希望跟中国加强合作，这本来就是你情我愿的事情。”苏晓晖说。

责任编辑：张迪