港媒关注辽宁鼓励老人创业：激发新的社会活力

原标题：港媒关注辽宁出台政策鼓励老人创业：激发新的社会活力

参考消息网7月12日报道 港媒称，总人口4300余万人，60岁及以上老年人口近900万，占比超过20%，“年迈”的辽宁如何激发新的社会活力？

据香港《星岛日报》7月11日报道，近日，辽宁印发《辽宁省人口发展规划（2016~2030年）的通知》（以下简称《通知》），阐明规划期内全省人口的发展变化趋势、主要目标和工作任务。

报道称，面对愈发严重的老龄化社会，《通知》明确，将开发老年人力资源。充分发挥老年人参与经济社会活动的主观能动性和积极作用。实施渐进式延迟退休政策，逐步完善职工退休年龄政策，有效挖掘开发老年人力资源，建立老年人才信息库。大力发展老年教育培训，支持老年人才自主创业，鼓励专业技术领域人才延长工作年限。

报道称，除了跳广场舞或是帮助子女带孩子，对于老年人来说，还有一种新的选择：继续发挥余热，创业当老板。

《通知》预计，2016至2030年全省人口老龄化将加速发展，高龄化趋势明显，劳动年龄人口比重下降，客观上将降低经济潜在增长率，减弱人口红利，加大养老、医疗等社会保障和养老服务体系等公共服务压力。

责任编辑：张迪