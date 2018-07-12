原标题：尼泊尔赠送的两只独角犀牛正式移交中国

新华社加德满都7月12日电（记者 周盛平）尼泊尔政府12日在首都加德满都举行隆重仪式，把两只国宝级珍稀动物亚洲独角犀牛移交给中国。

两年前，尼泊尔决定赠送两对亚洲独角犀牛给中国。此次移交的一公一母两只犀牛属于第一批，仪式结束后将乘包机飞往中国，并将生活在广州长隆野生动物世界。

仪式在中国援建的尼国家自然保护基金会研究中心举行。中国驻尼泊尔大使于红在致辞中表示，两对独角犀牛承载着尼泊尔人民对中国人民的深厚情谊，是两国人民友好交往的桥梁和纽带，是两国人民世代友好的生动写照。

尼总理奥利表示，尼泊尔国土面积不大，但自然资源富有、生物多样性丰富，赠送的犀牛是尼中友谊的使者。

尼森林和环境部长巴斯内特说，赠送犀牛到中国，将有利于推动尼中两国在野生动物保护方面的研究与合作，为生态环境保护作出贡献。

此次移交的两只犀牛约两岁，都处于幼年，每只重约1吨，它们来自奇特旺国家森林公园。2015年尼政府主持的调查显示，尼现存独角犀牛645只，其中605只生活在该公园内。

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