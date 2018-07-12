原标题：台湾网友盘点民进党上台前后的那些“语出惊人”

中国台湾网7月12日讯 据台湾《中时电子报》报道，蔡当局上台后，官员、民代时常“语出惊人”，脸谱网粉丝页“台湾傻事”发布一条新闻影片集锦，盘点绿营上台前后讲过的“干话”，诸如“立委”邱议莹说劳工“抗议都是放录音而已啦！”影片最后得出结论：民进党就是最大、想怎样就怎样，百姓怎么抗议都没有效！

[时时上街头变不要上街头]蔡英文在民进党2008年的围城行动说“让我们的人民能够走上街头，主张言论自由，主张人权，我觉得很光荣。在将来的一段时间，我们会时时在街头见面，逼着人民走上街头，限制人民言论自由，扼杀人民游行及抗议空间才是暴力当局！

但2016年蔡当局上台后，9月就有逼近10场大型陈情抗议活动，蔡英文呼吁民众“没必要不要常常走上街头”。

[劳工假太多]蔡英文与彰滨工业区厂商座谈时，提到台湾劳工一年放100多天假，她说“老实讲，我真的也觉得台湾的休假太多”惹议。

[赖清德“台独”说]“行政院长”赖清德今年3月在国民党“立委”赖士葆质询时脱口而出“我的确是‘台独’工作者啊！”不断宣称自己是“务实的‘台独’工作者”。

[徐国勇“物质不灭定律”]外界质疑“一例一休”会造成三输局面，“行政院”发言人徐国勇出面反驳并用“物质不灭定律”形容，劳工的工资、工时跟企业的获利加起来一定是得到一个共同数字。遭批“姑婆芋是神经毒，恩恩，显然是有效果的”

[手握方向盘才算工时]蝶恋花事件引发工时争议，驾驶员在旅客下车观光后的等待时间是否算是工时，前“劳动部长”林美珠表示若没有受到雇主拘束就不算。“如果这段时间他把车门关起来，他可以去散散步或做做操，也可以去听音乐”。

[死亡人数太少]台湾地区副领导人陈建仁出席台军灾难医疗救援暨医志工服务成果发表会时，原意推崇台湾医疗技术，在八仙尘爆时，他估死亡人数最起码50人，“可是死亡人数太少”，少到全世界的急诊医师都觉得台湾实在是一个令人赞叹与值得学习的好地方。

[冬天不要养禽]禽流感疫情延烧，“农委会主委”林聪贤表示将辅导业者在过冬期间避免养禽，降低风险；另外则是辅导业者室内养禽，避开候鸟带原的影响。遭批“冬天‘部长’也别领薪水好了！”

[慰安妇也许是自愿的]前“行政院长”林全首度到“立法院”备询，“蓝委”费鸿泰问林全慰安妇到底是自愿还是强迫？林全说都有可能，因为慰安妇那么多，有人也许是自愿，有人也许是强迫，不能一定都说是自愿或强迫。

[跟你们这些番仔说话也没有用啦]“立法院”审查核灾食品项目报告时吵成一团，“立委”邱议莹脱口而出“不跟你们吵啦，跟你们这些番仔说话也没有用啦！”引发国民党少数民族“立委”不满，扬言要把她送纪律委员会。邱议莹反驳，维基百科里番仔是指不可理喻之人，跟少数民族无关。但维基百科解释，番仔经常被视为贬义词，甚至带有严重的歧视意味。之后邱议莹公开道歉，鞠躬说3次对不起。

[抗议都是放录音而已啦]“立法院”审查“劳基法”修正案，蓝绿双方僵持不下。“蓝委”表示，难道民进党没听到外面劳工在抗议吗，竟要让“修法”强渡关山，但在台下的“立委”邱议莹反呛，那些抗议都是放录音而已啦！还酸劳团，竟然连抗议都不认真，用放录音带抗议。

[反对者可不支持民进党]“一例一休”“修法”，民进党团干事长吴秉叡直言党团愿意为这“法案”负责，反对者在未来选举时，可以不要支持民进党。

[段宜康敲桌]2014年“立法院内政委员会”成立“行政院镇压学运调阅小组”，“立法院”要求调阅“行政院”监视器影像跟相关通联纪录，包括“行政院”在内相关“部会”都拒绝提供，民进党“立委”超火，段宜康冲向时任“内政部长”陈威仁的位子，重捶好几次桌子抗议。

[我恁爸爸]2012年民进党“立委”陈其迈质询时任陆委会主委王郁琦感到不耐烦，陈不满王的回应，质询结束前用台语呛：“我恁爸爸啦（我是你爸爸）！”

[邱议莹踹门]“立委”邱议莹2013年4月不满“法务部”将陈水扁移送培德医院，到“法务部”踢馆辱骂前“法务部长”曾勇夫“孬种”，还踹破“部长室”大门。（中国台湾网 卢佳静）

责任编辑：霍宇昂