“老肉”回锅胜算高？外媒称台地方选举机关算尽

原标题：“老肉”回锅胜算高？外媒称台湾地方选举“机关算尽”

参考消息网7月13日报道 还有不到五个月，台湾将举行“九合一”地方公职人员选举，当中尤以县市长选战备受瞩目。随着蓝绿地方首长人选大致底定，令人玩味的选举现象也开始浮现，新加坡媒体总结出此次选战的三大趋势，分析今年的选举热点。

据新加坡《联合早报》网站7月12日报道，对在野的国民党而言，若此次选战失利，不仅2020年重夺执政权无望，整个党也会面临彻底分崩离析的危机。至于民进党，本次选战等同蔡英文的“期中考”，民调“跌跌”不休的绿营如能逆转获胜，将会巩固蔡英文的党内地位与声望。

民进党新北市长参选人苏贞昌位于新北市新庄区的大型竞选看板，高五层楼、宽12公尺，视觉意象罕见使用苏贞昌手插腰的背影照，吸引不少往来民众驻足拍照模仿。（新加坡《联合早报》网站）

民进党新北市长参选人苏贞昌位于新北市新庄区的大型竞选看板，高五层楼、宽12公尺，视觉意象罕见使用苏贞昌手插腰的背影照，吸引不少往来民众驻足拍照模仿。（新加坡《联合早报》网站）

现象1：“老肉”回锅 合选民口味？

“选县长就像选牛排，绝对不要挑太老或太嫩的肉。”1997年，50岁的苏贞昌代表民进党参选台北县（现新北市）长时，自诩为“多汁牛扒”，讥讽58岁的国民党对手谢深山“太老”。没想到风水轮流转，21年后，曾在神明面前宣示“不选第三次”的苏贞昌如今已71岁高龄，不但得“食言”，更成了自己当年嘲笑别人的“回锅老肉”。

对于当年所言，接受征召重披战袍参选新北市长的苏贞昌前阵子回应说：“我如果有这样讲，那是当年不够历练，经一事长一智，那样讲不对。”尽管“老县长”试图为自己找下台阶，苏贞昌的年纪和诚信仍不免持续受到外界质疑。更加讽刺的是，当年败给苏贞昌的谢深山，其子谢政达如今就是国民党新北市长参选人侯友宜办公室主任。据亲蓝的《中国时报》报道，谢政达曾感叹，历史就是一面镜子，苏“当年怎么质疑父亲，如今就该怎么检验自己，否则怎么对得起良心？”

报道称，不过起用“回锅老肉”并不是民进党的专利。亲蓝的《联合报》就发表评论称，从此次选举布局看来，“蓝绿都出现人才断层，只好祭出回锅肉，争取选民青睐，但是选民的口味，可能老早就变了，这些回锅肉许多还可能已经成了过期食品，吃了有害身体健康”。

台湾大学政治系教授王业立分析，政党端出“回锅肉”未必对选情不利，关键仍在于个别参选人的形象魅力与过往政绩。

现象2：非蓝绿参选人“异”军突起？

报道称，虽然距离候选人正式登记参选还有一个多月，但根据目前各路人马表态参选的统计，好些县市如台北市、台南市、高雄市、嘉义市和澎湖县都出现参选人数爆炸的情况，其中出来“搅局”的以“独立”、无党籍人士居多，对蓝绿参选人恐怕都是场硬仗。

报道称，选情最激烈的要属台北和台南这两个直辖市。以台北为例，除了争取连任的无党籍市长柯文哲，表态参选者迄今多达九人，当中无党籍的就占了一半。在台南，原本胜券在握的民进党候选人、“立委”黄伟哲不仅要面对国民党提名代表高思博的挑战，原本名不见经传却声势逐渐壮大的政治素人林义丰也正好搭着台湾民众厌恶政坛蓝绿恶斗的旋风而起，成为台南市长选战中异军突起的黑马。

报道称，年届70岁的林义丰自宣布参选以来，被市民封为“台南特朗普”。除了以“疯狂星期五”音乐节来活化台南，自认是“奇怪的选举人才”的林义丰，其“政见”还包括在公墓区办夜市、盖每坪（3.3平方米）仅8.8万元（新台币，下同，1新台币约合0.2元人民币）的青年住宅和发放10万元奖金吸引民众迁户籍到台南等。

报道称，尽管政治素人来势汹汹，台湾东华大学民族发展学系教授施正锋受访时认为，台南政治版块仍然绿大于蓝，缺少政党后盾的无党籍候选人难与蓝绿候选人一争高下，即便挑战者众多，黄伟哲预计最终将能如期突围。

现象3：要胜选 得先当网红？

面对蓝绿夹杀，无党籍的台北市长柯文哲为拼连任，将名下房产抵押贷款2000万元作为选举经费。为压低竞选成本和扩大宣传效益，过去常使用网络推广政策与理念的柯文哲也找来网红合作，并录制网络节目抓住年轻人的眼球，效果超乎预期。

近来，由知名台湾电视主持人邰智源担纲的网络节目《木曜4超玩》以职场实习为主题，让邰智源亲身体验担任柯文哲“一日幕僚”。影片上周上传至影音平台迄今一周，点阅率竟已突破500万大关，甚至一度登上台湾区热门影片第一名的宝座。

此外，柯文哲日前更在通讯软件上推出官方账号，让“柯粉”利用聊天机器人功能与虚拟柯文哲对话，拉近距离。由于设计者事前将“柯语录”编入程式，聊天机器人擅于模仿柯文哲口吻，因此与民众对谈时常闹出笑话。

除了柯文哲，其他政治人物如国民党和民进党的新北市长参选人侯友宜和苏贞昌也都陆续开设社交媒体官方账号，增进与选民的线上互动。此外，各路参选人也在脸书等平台与知名网红大玩直播，以期开拓年轻票源。

台北数位集团董事长蓝信彰指出，过去网络上的造势氛围要到选举前三个月才比较明显，现在参选人在选前半年早已开始大动员，办起各式活动“搜集粉丝”，还未加入社交媒体的参选人“已着实输一半了”。

责任编辑：霍宇昂