驻韩美军将用以干预南海?美探索半岛驻军任务转型

原标题：驻韩美军将用以干预南海？美军探索半岛驻军任务转型

据韩联社7月3日报道称，在60多年前将其总部坐落于首尔市中心时，驻韩美军在冷战高潮时面临着冷酷的现实：受战争蹂躏的韩国认为自己处于很高的安全风险中。

报道称，然而，现在，这一曾经贫困的盟友一点也不弱。现在它拥有装备精良的军队、充满活力的政治制度以及广泛的外交网络，更不用说经济上的富有了。驻韩美军正是依靠这些财富在维持着其28500名军人的。

报道认为，这一转变，伴随着实现半岛和平的新兴氛围，给了这支美军部队以喘息之机，来探索更长期的战略愿景的转型。这一愿景可能会超越其目前的首要任务，分析人士说。

图为驻韩美军部队正在进行训练

在这一背景下，驻韩美军近期将其总部迁到位于韩国平泽的汉弗莱斯军营。这座军营是美军最大的海外军事基地，位于首尔以南约70公里。

报道称，这一新地点进一步远离了军事分界线，这让驻韩美军有了更多空间来思考其在更广阔的地区安全环境中的位置。

报道援引韩东大学的安全问题专家朴元坤（音）的评论称：“迁移之后，驻韩美军在战略上将在东北亚起到稳定器的作用……平泽位于一个关键点上，一旦爆发地区冲突，驻韩美军可更有效地投放力量。”“准确地说，平泽可作为美军应对东北亚动荡蔓延开来的集结整备基地，”他补充说。

报道认为，此次迁移前，半岛在无核化问题和政治和解问题上进展，引发了对驻韩美军的作用、任务和工作方式可能会发生变化的猜测。

自21世纪初以来，美国一直在致力于驻韩美军的重组，以加强其“战略灵活性”，从而确保他们可以随时应对更大范围的地区意外事件。

尽管受限，但驻韩美军仍在继续调整其部队结构，引入作战部队轮值机制，这样会使其更加灵活和机动，能适应各种不同的作战环境。

“美韩军队多年来一直在讨论‘战略灵活性’的概念，以支持新的作用、任务和能力，从而覆盖更广泛、更多功能的远程作战环境，包括除半岛以外的地区突发事件，”新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的助理教授迈克尔·拉什卡说。

但是，拉什卡教授指出，认为目前面临的威胁已经消除，驻韩美军可立即放眼半岛以外的地方“为时尚早”。

“因此，眼下，驻韩美军和韩国军队很可能会注重核心能力，以确保执行目前的威慑和防御任务的能力。不过，长远来看，美国可能会调整战略，更多地专注于对抗中国和俄罗斯在东亚的力量投放。”他说。

报道评论称，的确，美军在半岛地区依然面临风险。

驻韩美军司令文森特·布鲁克斯上将是首先认识到这一威胁的人之一。

他在近期一个论坛上说：“我们不应该回避这一事实：（半岛地区的）现实情况没有发生改变。”

“我们还没有看到导弹和核武器系统被销毁。我们还没有看到军队规模的削减。我们没有看到部署的军队回到驻防地。因此现实情况没有发生改变，”他补充说。

报道称，美国利用驻韩美军发挥地区作用的理由，可能基于1953年与首尔达成的联盟条约。其集体防御的覆盖范围延伸到更广泛的太平洋地区以及他们管控下的领土。

“驻韩美军和韩国军队已经在考虑更广泛的地区任务，可能对旨在展示对半岛以外共同利益和价值观支持的行动越来越有兴趣，包括南中国海以及印度-太平洋部分地区，”新美国安全中心亚太安全项目主任帕特里克·克罗宁说。

“支持通过外交渠道解决争端的原则，而不是胁迫或单方面改变现状，会使首尔加入与其他国家的共同行动，”他补充说。

克罗宁还指出，在巩固半岛的持久和平的过程中，驻韩美军要发挥一系列的作用，比如监督无核化过程，以及应对此间不受欢迎的外交影响力。

报道评论称，不过，鉴于目前的中美关系，驻韩美军不断扩大的作用可能会使首尔处于非常尴尬的境地，分析人士称。

“平泽总部的性质可能取决于中美关系的进展。”韩国中央大学国际政治学教授金泰亨（音）说。（编译/许燕红）

责任编辑：霍宇昂