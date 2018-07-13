岷江汶川段将迎新一轮降雨 森警建两道堤坝保安全

原标题：岷江汶川段洪峰过境将迎新一轮强降雨，森警建两道堤坝保安全

澎湃新闻记者 王鑫 通讯员 彭科 卢耀强

森警官兵彻夜守卫大桥。武警阿坝州森林支队汶川大队供图

武警阿坝州森林支队汶川大队工作人员7月12日告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），11日22时，经过约9个半小时的抢险任务，第二波洪峰安全过境岷江汶川段。

进入7月以来，阿坝州范围内连日多降大雨。由于汶川辖区地震后山体植被稀疏，蓄水能力低，境内岷江河水逐渐上涨，最高位置已经距两岸河堤0.5米。

7月10日20时至11日8时，岷江上游的松潘县、理县、茂县、黑水县连降大到暴雨，河水暴涨，洪水危及汶川县城人民群众的生命财产安全。接到命令后，武警阿坝州森林支队汶川大队紧急驰援奔赴抗洪抢险一线，利用砂袋，依托石护栏加高加固岷江左岸阿师专大桥至杨柳湾一带约一公里的堤坝，防止河水满溢至城区。

森警官兵原地休息。武警阿坝州森林支队汶川大队供图

经勘查，任务区域为临河绿化带，内有休闲走廊，地势低洼，实时天气为中雨，河水流量为1950立方米/秒，11日13时40分第一波洪峰到达汶川县城流域，水位线持续增高。官兵紧急利用地势建立第二道防洪堤坝（约1米高），确保抵挡住第二波洪峰。19时30分至22时担负任务区域内河堤看守警戒任务，采取分组作业的方式分段警戒巡逻并疏散围观群众。20时20分开始，第二波洪峰到达汶川县岷江河段，水位开始上涨，官兵们严阵以待，至22时，第二波洪峰安全过境。

至此，历时约9个半小时的抢险任务顺利完成归建。据汶川大队工作人员从气象部门了解到，本月13日至17日，汶川境内还将迎来新一轮强降雨。该工作人员说：“大队及时组织官兵补充体力和物资，准备新一轮抢险。”

责任编辑：张玉