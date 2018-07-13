符华强将卸任驻吉布提大使 在国外执行公务曾中弹

原标题：符华强即将卸任驻吉布提大使，早年曾在乍得执行公务时中弹

符华强

在担任中国驻吉布提大使5年多后，符华强即将光荣离任。

据中国驻吉布提大使馆消息，符华强已于近日先后辞行拜会了吉布提总统、总理。

官方消息称，7月8日，符华强大使在吉布提总统府辞行拜会吉布提总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱，张晓阳参赞陪同会见。盖莱总统感谢符大使5年来为推动中吉关系深入发展做出的不懈努力和突出贡献，对符大使任期内的工作给予高度评价和认可。符大使感谢盖莱总统这些年来给予的支持和帮助，希望吉布提在盖莱总统的领导下走向繁荣富强。

7月9日，符华强大使在吉布提总理府辞行拜会吉总理卡米勒。卡米勒总理高度赞赏符大使为深化中吉友谊与合作做出的努力和贡献，感谢中国政府为吉布提经济社会发展提供的帮助和支持。会见结束后，卡米勒总理代表盖莱总统向符大使授予6·27国家骑士勋章。张晓阳参赞和符大使夫人叶子参加了会见和授勋仪式。

外交部官网信息显示，1973年，当符华强还是上海外语学校附中的一名初二学生时，因为成绩优秀，被外交部选派到阿尔及利亚学习法语，作为外交官苗子培养。1976年，符华强正式进入外交部，先后在外交部翻译室、非洲司、西欧司，中国驻阿尔及利亚、乍得、瑞士、卢森堡使馆工作，担任中国驻瑞士使馆政治处主任、驻卢森堡使馆首席馆员职务。1994年，符华强晋升为一等秘书。

2001年，符华强奉调回国后，回到外交部西欧司欧盟处工作，担任主管欧盟工作的一等秘书。据外交部官网2003年11月刊载的《新时期外交人员的优秀代表—符华强》一文称，“凭着丰富的工作经验和良好的政策水平，（符华强）成为独当一面的业务骨干，不仅负责中欧关系年终总结的起草，还承担了许多大课题的调研任务。”

文章称，“在近30年的外交生涯中，符华强多次调动岗位，做过多种性质不同的工作，是个多面手和很受欢迎的干部。按理说，换个地方总可以向单位提点个人的条件和要求，但他从来没有这样做。”

此外，上述文章还披露了，1980年3月，时年23岁的符华强在中国驻乍得使馆工作期间，因帮助馆内同事撤离，而被流弹击中，一颗3.5厘米长的步枪子弹弹头就此留在符华强的体内，直至23年后被发现取出。

2013年4月22日，据新华社报道，中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免驻外大使。其中，符华强获任命为中华人民共和国驻吉布提共和国特命全权大使。

与中国建交于1979年1月8日的吉布提，由于其特殊的地理位置，近年来受到外界密切关注。

吉布提地处非洲东北部亚丁湾西岸，扼红海进入印度洋的要冲曼德海峡，东南同索马里接壤，北与厄立特里亚为邻，西部、西南及南部与埃塞俄比亚毗连。

根据联合国安理会有关决议，中国自2008年起派护航编队赴亚丁湾、索马里海域开展护航行动，护航编队在执行任务过程中，官兵休整和食品、油料补给面临许多实际困难，吉布提多次为中国护航舰队提供后勤保障。

2017年7月11日，国防部网站发布消息称，中国首个首个海外保障基地——中国人民解放军驻吉布提保障基地成立。

外交部发言人耿爽在次日（7月12日）的外交部例行记者会上表示，中国军队在吉布提建设保障基地，是中吉两国政府经过友好协商作出的决定。基地建成并投入使用，有利于中方更好地履行在亚丁湾和索马里海域护航、以及开展人道主义救援等国际义务，也有利于带动吉经济社会发展，有利于中方为维护非洲和世界的和平与稳定作出新的更大贡献。

责任编辑：张玉