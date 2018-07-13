四川江安爆燃事故致19死 应急部已派出工作组

原标题：应急部派工作组赴四川江安爆燃事故现场指导工作
中新网7月13日电 据应急管理部网站消息，四川省江安县恒达科技公司昨日晚发生爆燃事故，应急管理部即派工作组赶赴现场指导应急救援和事故查处工作。
据四川省安监局报告，7月12日18时30分左右，四川省宜宾市江安县阳春镇工业园恒达科技有限公司发生一起爆燃事故。目前，事故已造成19人死亡，12人受伤。
接到事故报告后，应急管理部高度重视，部党组书记黄明立即作出安排部署：一是即派党组成员王浩水带工作组赶赴现场，指导协助地方做好伤员救治、事故调查等工作，尽快核清事故情况、查明事故原因，并妥善做好受伤人员、遇难者家属安抚等善后工作。二是对此次事故进行挂牌督办，依法依规认真开展事故调查处理，严肃追究相关人员责任。
同时，应急管理部通报各地举一反三，深刻吸取事故教训，狠抓各项安全工作落实，进一步细化工作措施，坚决遏制各类重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。
点击进入专题：四川江安工业园区爆燃致19人死亡
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