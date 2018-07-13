中央气象台暴雨黄色预警：京津冀豫辽等地有暴雨

原标题：中央气象台发布暴雨黄色预警 京津冀豫辽等地有暴雨
中央气象台预计，今明两天，沿着副热带高压，西北侧将形成一条强降雨带，暴雨范围覆盖京津冀地区、河南、辽宁等地。
中央气象台今天6时升级了暴雨预警，将蓝色升级为黄色：预计今天8时至14日8时，河北东部和南部、天津、辽宁中南部、山西东南部、山东北部、吉林中部、黑龙江中南部、河南西部、四川盆地西南部和北部以及华南南部沿海等地的部分地区有大到暴雨，其中河北南部和东北部、辽宁西南部等地局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水等强对流天气，东北地区局地伴有雷暴大风或冰雹。
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