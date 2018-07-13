台当局要请印度帮忙造潜艇：能提供“特殊经验”

原标题：台湾自造潜艇请来印度帮忙 能提供“特殊经验”

资料图：2013年8月14日凌晨印度基洛级潜艇“辛杜拉克沙克”号在港口爆炸沉底

[环球时报报道 记者 姚东]据美国《外交学者》网站12日报道，全球6家军火公司正在为台湾海军的“自造潜艇”项目提供设计方案。该报道披露，其中两家公司来自美国，两家公司来自欧洲，出人意料的是，其余两家分别来自日本和印度。

报道称，台湾“国防部”和美国军火承包商正在对各家公司提交的潜艇设计方案进行评估。参与设计的印度小组由在印度海军柴电潜艇部队工作过的工程师组成，他们拥有俄制“基洛”级、德国造209型和法国“鲉鱼”级潜艇的运作经验，甚至还能提供一些在攻击核潜艇使用过程中学到的特殊经验。日本小组由三菱重工的退休工程师组成，受一家美国军火公司的委托，主要提供柴电潜艇设计方面的专业知识。三菱重工是日本的两大潜艇承建商之一，旗下的神户造船厂曾建造过日本的主力潜艇“亲潮”级、“苍龙”级。

据介绍，台湾“自造潜艇”项目主要分为“两步走”实施：第一阶段为潜艇方案设计阶段，于2014年12月启动，台湾当局为此拨专款6566万美元，预计将于2018年年底完成。第二阶段为潜艇实际建造阶段，计划在8年内建成8艘常规潜艇，并于10年内投入使用。

报道称，台湾“自造潜艇”名为自造，实际将采取外国军火商技术分包、台方负责组装的方式完成。今年4月，美国国务院已批准美国军火公司对台出售美国潜艇制造技术的许可证。通用动力公司预计将为台“自造潜艇”提供AN/BYG-1潜艇作战管理系统。去年6月，美国国务院还批准向台湾出售46枚MK-48 Mod 6AT重型鱼雷，这种武器也可能装备台军自造潜艇。不过该报道承认，台湾“自造潜艇”想得太简单，因为台方根本没有组装常规潜艇的经验，很可能会出现进度严重拖延。

复旦大学海权专家马尧研究员12日告诉《环球时报》，潜艇作为重要的海战非对称武器，设计建造涉及水下推进技术、精密机械加工技术、潜艇空气再生与净化技术等一系列复杂技术，最保险的建造方式应该是设计和建造“一揽子”工程。像台湾这样连潜艇设计方案都要分包给美国、欧洲、日本、印度等多家外国公司，会带来很多项目风险和技术误差；同时，重工业基础薄弱且毫无潜艇建造经验的台湾要在短短10年内，把各家潜艇的不同设计理念和技术总体集成到一起，根本是“不可能完成的任务”。此外，印度潜艇建造能力难以恭维，印度斯坦造船公司升级“基洛”级潜艇用了整整9年，比俄罗斯新建潜艇的时间还要长，这样的所谓经验有什么用？

责任编辑：桂强