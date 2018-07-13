中美贸易战会否拖累进出口增速？海关总署回应

原标题：中美贸易争端会否影响中国进出口增速？海关总署回应

资料图：港口。中新社记者 曾开宏 摄

中新网7月13日电 在今日举行的国新办新闻发布会上，海关总署新闻发言人黄颂平指出，中美贸易争端肯定会对中美贸易带来一定影响，并且会对全球贸易带来极为不利影响。今后，对中美贸易的影响程度我们将密切关注。

国新办今日举行新闻发布会，介绍2018年上半年进出口情况。会上有记者问：最近美国对中国输美产品加征关税的行为，海关总署方面有没有对相关影响的预判，加征关税的措施是否会拖累下半年甚至明年进出口的增速？

黄颂平介绍，今年上半年，我国对美国进出口是1.93万亿元人民币，同比增长5.2%，占我外贸总值的13.7%，美国为我国第二大贸易伙伴。其中，对美出口1.39万亿元，增长5.7%，自美进口5379.7亿元，增长4%。

黄颂平指出，7月6日，美国启动了对华部分产品加征关税的措施之后，中国也相应采取了反制措施。目前来看，这个贸易争端肯定会对中美贸易带来一定影响，并且会对全球贸易带来极为不利影响。今后，对中美贸易的影响程度我们将密切关注。

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